Голливудский Актер Сильвестр Сталлоне навестит своего друга Арнольда Шварценеггера, который перенес операцию на открытом сердце. Об этом сообщает ТМZ.

"Есть вещи, от которых невозможно отказаться, курить сигары и дышать", - сказал Сталлоне, когда его спросили, собирается ли Шварценеггер отказаться от курения после перенесенной операции.

Также он отметил, что навестил Шварценеггера в больнице.

Репортер также похвалил физическую форму Сталлоне и поинтересовался, не хочет ли он помочь Арнольду поскорее "вернуться в строй" советами по физическим упражнениям. Сильвестр со смехом ответил, что давать советы семикратному победителю международных соревнований по культуризму "Мистер Олимпия" - не его прерогатива.

Как сообщал svodka.net.uа, американский политик, спортсмен и актер Арнольд Шварценеггер, который перенес сложную операцию на открытом сердце, начал шутит во время пробуждения от наркоза.

По утверждению агента, когда актер начал отходить от наркоза он произнес слова с намеком на известную фразу одного из его самых популярных персонажей - Терминатора.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира