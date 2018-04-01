571 тысяч - выигрыш в лотерее "Фаворит спорт"

Согласно декларации политика, 259300 гривен дохода составила заработная плата, 252800 - обеспечение депутатской деятельности, 1800000 гривен - проценты от вкладов в Государственном Сбербанка и банка "Аркада", 571 тысяч - выигрыш в лотерее "Фаворит спорт ", 1900000 гривен - доход от предоставления имущества в аренду, а 15900000 гривен - доход от отчуждения недвижимости.

Наличными депутат задекларировал $ 484 тысяч долларов (в 2016 году - $ 30 000), € 70 000 и 839 000 гривен (в 2016 году - 400 000 гривен), на счетах в Сбербанке - 4400000 гривен (в 2016 году - 391 тысяч гривен ) и $ 713 000.

Также в этом году Ляшко приобрел жилой дом (357,1 кв. М) и земельный участок (6539 кв. М) в Козине (Киевская область).

В собственности парламентария также 6 земельных участков (общей площадью 12 600 кв. М), две квартиры (95,5 кв. М) и офис в Киеве (183 кв. М). Кроме того, Ляшко арендует часть жилого дома (75,4 кв. М) в Козине.

В Ляшко является автомобиль Toyota Prado 2004 года выпуска, а в 2017 году он начал снимать Toyota Land Cruiser 200 2013 выпуска.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко задекларировал 5100000 гривен доходов в 2017 году.

Президент Петр Порошенко также отчитался о доходах, расходах и благотворительность за 2017 год.

Доходы премьер-министра Украины Владимира Гройсмана за 2017 выросли на 1300000 грн и составили 17100000 грн.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов задекларировал более 2600000 грн дохода, полученного в течение 2017 года.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий задекларировал за 2017 289 тыс. Грн заработной платы и подарки на сумму 444 тыс. Грн. Также он стал владельцем квартиры площадью более 90 кв. м во Львове.