Тысячи ядерных взрывов и миллионы жертв на территории современной Украины. Такими могли быть результаты ядерного удара по СССР.

Недавно Стратегическое командование ВВС рассекретило список целей ядерного удара по Советскому Союзу, включая УССР, и странам Варшавского блока. Он был разработан в середине 1950-х, пишет со ссылкой на .

Список представляет собой координаты тысяч различных целей от Восточной Германии до побережья Тихого океана на более чем полтысячи страниц. Из сотен целей в УССР мы выбрали самые важные (см. инфографику), чтобы показать масштабы удара. И предположили, что могло произойти после "черной субботы", как историки называют 27 октября 1962 года, 12-й день Кубинского ракетного кризиса. В этот день мир был как никогда близко к началу ядерной войны — после размещения советских ядерных ракет на Кубе и ответных действий .

"Черная суббота"

Утром по киевскому времени советские истребители ПВО перехватили американский самолет-разведчик U2, вторгшийся по ошибке в воздушное пространство СССР с Северного полюса. Несколькими часами позже над Кубой советской ракетой ПВО был сбит другой самолет U2, еще пара самолетов была обстреляна из зенитных орудий. Джон Кеннеди уже не настолько категоричен против военного разрешения ситуации и готов принять предложение военных о нанесении первого удара, "пока не поздно".

"Черное воскресенье"

10:00 по киевскому времени. В Вашингтоне уже глубоко за полночь, а в Белый дом поступает спешный доклад от разведки: советские специалисты ведут активные работы возле ракетных комплексов. Это может означать что угодно — от демонтажа до заправки топливом перед запуском. В последнем случае у Белого дома есть не больше часа перед тем, как первые советские ракеты упадут на Соединенные Штаты. После нескольких минут раздумий Кеннеди отдает приказ: нанести немедленный массированный удар всеми наличными средствами.

10:30. Все американские стратегические силы получают приказ о нанесении удара. Флот б

омбардировщиков Б-52, находящийся в воздухе на боевом дежурстве, ложится на курс атаки. С территории , а также американских баз в Великобритании, Италии, Германии и Турции стартуют ядерные ракеты с боеголовками разной мощности.

Тем временем в советской Украине обычное воскресное утро. Как для конца октября, вполне теплая погода — +8 градусов. В хозяйки спешат на базар, дети играют по дворам, а любители футбола готовятся к важному матчу между киевским "" и бакинским "Нефтяником" — динамовцам не хватает только несколько очков, чтобы стать чемпионом СССР.

11:00. Первые ракеты начинают поражать цель за целью по всей территории Восточной Европы и СССР. Их приоритеты — штабы авиации и ПВО, аэродромы. Над городами УССР начинают завывать "ревуны", сообщающие о воздушной тревоге. В этот момент жители видят след от ракеты, опускающийся к их городу. Затем вспышка в районе Лукьяновки и растущий ядерный гриб — это уничтожен штаб авиации Киевского военного округа. А также сотни тысяч людей, оказавшиеся в эпицентре взрыва и возле него. В то же время наносятся удары по всем аэродромам УССР: от Чопа Закарпатской до Кадыевки Луганской области. Массированный удар наносится по районам Дубно-Радивилов и Бердичев-Казатин.

12:00. Из-за слабости советских ПВО в западных регионах к своим целям пробивается большинство стратегических бомбардировщиков: бомбы падают на все крупные города и промышленные центры: Львов, Луцк, Кировоград, Запорожье, Сталино (сейчас Донецк), Ворошиловград (сейчас Луганск), Одессу. Основные воздушные и противоракетные бои разворачиваются возле Москвы и Дальнего Востока. А тысячи бомб и боеголовок превратили часть советской Украины в ядерную пустыню, а большую ее часть — в место, непригодное для жизни.

Так мог закончиться Карибский кризис. К счастью, осторожность Джона Кеннеди и Никиты Хрущева не позволило такому случиться. Кстати, "" тот матч выиграло со счетом 4:1, но чемпионом так и не стало.

Ядерный меч: супербомбер и "Юпитер"

Основу ударной мощи американских стратегических ВВС в конце 1950-х — начале 1960-х составляли бомбардировщики B-52 "Стратофортресс", B-36 "Конвэр", B-47 "Стратоджет" и B-58 "Хастлер". Общая численность флота этих бомбардировщиков на момент кризиса 1962 года составляла около 3 тыс. единиц. Флагманом был межконтинентальный B-52 — самолет, способный нести на борту до четырех ядерных бомб и пролететь 7 тыс. километров. Этот самолет до сих пор состоит на вооружении ВВС , применяется в Сирии и Афганистане, и заменят его не раньше 2030 года.

Кроме бомбардировочной авиации, у было существенное преимущество перед СССР по количеству баллистических ракет дальнего и среднего радиусов. 200 межконтинентальных ракет SM-65 "Атлас", SM-68 "Титан" могли удивить цели в СССР путем трансполярной атаки. Еще порядка ста ракет средней дальности PGM-17 "Тор" и PGM-19 "Юпитер" были развернуты на базах в Италии, Турции и других странах Европы.

В строю. B-52 более полувека состоят на вооружении . Фото: flickr.com

Нечем крыть: миллионы людей

"В разрабатывали концепцию первого, превентивного удара по СССР, чтобы он не смог нанести свой удар по Штатам или по Европе", — рассказывает генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, прежний замкомандующего Воздушными силами Украины и прежний замначальника Генштаба.

По его словам, если бы нападение была совершена в то время, то большинство ракет и бомб достигли бы своих целей везде, кроме Москвы и Дальнего Востока: "На то время на вооружении советских ПВО были зенитно-ракетные комплексы С-25 и С-75, разработанные по немецким технологиям после репараций. Однако большинство этих систем было сосредоточено в 1-й армии ПВО особого назначения, оборонявшей советскую столицу, а также на Дальнем Востоке".

Именно ракетой С-75 были сбиты самолеты-разведчики U2: с Гарри Пауэрсом в 1960-м над Уралом и в "черную субботу" 1962-го над Кубой.

В планируемой американцами ядерной атаке был еще один момент, противоречивший уже тогда международному праву. — нападение на гражданское население.

"Это планировалось как морально-психологическое воздействие на власти страны. Чтобы, ужаснувшись потерям, соперник быстрее капитулировал", — говорит генерал-лейтенант запаса.

Но тут возникает вопрос: какое количество жертв могло заставить советское руководство сдаться? Ведь во время Второй мировой советское командование не собиралось "постоять за ценой".

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