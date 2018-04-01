Рыболовецкие сейнеры Керчи под флагом России вынуждены остановить промысел в самых богатых рыбных зонах Азовского моря. Сорвана весенняя путина, суда безотлагательно вернулись домой, хозяйства терпят огромные убытки – и все из-за того, что россияне Крыма оказались беззащитны перед украинскими пиратами.

4 апреля в Бердянске начнется суд над командой керченского сейнера «Норд». Как уже сообщалось, он захвачен неделю назад в нейтральных водах. Керчане были под флагом России и вели промысел в т.н. «тюлечном квадрате» на северо-западе Азовского моря. Рядом на траверзе бердянской Обиточной косы вела лов целая колонна других судов, но камуфлированные пираты с желто-блакитными лычками выбрали для захвата крымский «Норд».

До сих пор действовал российско-украинский договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Согласно документу, здесь внутренние воды, которые Россия с Украиной используют вместе. Во всяком случае, крымчане надеялись, что «небратья» будут исполнять имеющиеся договоренности.

Увы, не тут-то было - пиратское набег произошло в восемнадцати милях от берега. Речь не идет о каком-то нарушении, ведь территориальные воды Украины занимают только двенадцать миль. На борт российского сейнера высадилась штурмовая группа. Угрожая оружием, укро-пограничники отключили корабельные рации и автоматическую идентификационную систему судна. После этого информация о нахождении сейнера исчезла из международной электронной системы слежения за передвижением морских судов. Команду заперли в каютах.

Всего в экипаже десять человек, с том числе женщина-кок. У капитана «Норда» Владимира Карпенко в Керчи остались трое детей, жена и мама. Ему грозит три года украинской тюрьмы - якобы, за то, что русский капитан не взял маразматическое «разрешение на выход в море» в украинском Бердянске, а не в российской Керчи.

Российский флаг на мачте и паспорта команды — отягчающие улики. На всех моряков возбуждены административные дела. Сам сейнер наверняка конфискуют.

- Никаких границ мы не нарушали, что зафиксировано протоколом украинским с указанием координат, - заявил Сергей Лесков, председатель кооператива «Рыболовецкий колхоз имени 1 Мая», которому принадлежит захваченное судно.

- Надо наших сопровождать постоянно, или выручать тех, кто попал в беду. Или действовать более жестко - удерживать все украинские суда, которые проходят мимо, - с полной поддержкой земляков требует старый керченский рыбак Владимир Баженко.

Совет министров Крыма обещает выделит родным моряков с захваченного Украиной судна по 100 тысяч рублей помощи на семью. «Поможем на период, пока нет кормильца», – говорит Сергей Аксёнов. Хотя никто не знает, когда кормильцы вернутся из бандеровского плена.

Такого не случалось со времен Великой Отечественной войны – моряки Крыма не выходят на лов. В связи с захватом сейнера парализован весь азовский промысел рыбаков Керчи. То есть, остановился серьезный сектор экономики республики. Рыбацкие артели и тысячи их земляков-керчан требуют заблокировать Бердянск и Мариуполь или перекрыть Керчь-Енкальский канал для украинских кораблей, пока команду «Норда» не вернут: «Сомали у нас под боком, реально Аденский залив с пиратами. Россия, надо что-то делать!.. »

Причем напрягаться отдельно не надо – например, 28 марта в Керченском проливе произошла остановка главного двигателя теплохода «Eren C». Сухогруз тащил из порта Мариуполь в Турцию 10 тысяч тонн стали. В районе буев № 29-30 Керчь-Еникальского канала у шумеров остановился двигатель. Теперь они ремонтируются, а наши даже предлагают помощь.

Похоже, единственная надежда керченских рыбаков – первый корабль для поиска пиратов «Василий Быков». 28 марта он прибыл на базу Черноморского флота в Новороссийске. Экипаж начал осваивать вооружение, корабельные системы и механизмы. До того военные моряки прошли обучение в Объединенном учебном центре ВМФ Санкт-Петербурга.

«Василий Быков» - головной корабль проекта 22160, призванного решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, а также выполнять поисково-спасательные функции. В качестве штатного вооружения имеет артиллерийскую установку калибра 57 мм, крупнокалиберные пулеметы и зенитно-ракетный комплекс, пулеметы. Предусмотрена возможность базирования вертолета Ка-27ПС. Второй патрульный корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачев», спущенный на воду в 2017 году, также готовится к заводским и государственным испытаниям. Его экипаж уже сформирован на Новороссийской военно-морской базе.

Еще одна характерная подробность. Главное ударное оружие этих «антипиратских» кораблей - ракетные комплексы «Калибр-НК». Вроде бы слишком мощный системы, однако после инцидента с керченским сейнером «Норд» крымчане убеждены, что «Калибры» таки найдут цели на территории соседнего пиратского анклава.

Керченский сейнер «Норд» под арестом в пору украинского Бердянска

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