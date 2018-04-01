|"Укрзализныця" открывает продажу билетов на поезд Hyperloop
|01.04.2018 13:49
|
"Укрзализныця" открывает продажу билетов на поезд Hyperloop. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает
"От Киева до Львова за 25 минут. "Укрзализныця" открывает продажу билетов на Hyperloop. Мест в супер инновационном поезде немного, следовательно спешите", - говорится в сообщении.
Заметим, сегодня в мире отмечают День дурака или Международный день смеха.
Как сообщал нильские крокодилы вскоре пополнят ряды помощников украинских пограничников.
"Вскоре в служебных собак пограничников могут появиться коллеги. Под наблюдением ученых-зоологов пограничники начали опыт, который позволит им в дальнейшем использовать нильских крокодилов", - говорится в сообщении ДПСУ.
Поделитесь статьей с друзьями