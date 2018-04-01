В своем обращении он также вспомнил о других горячих точках планеты, нуждающихся в «плодах мира» — в частности, о Сирии, Израиле, Йемене, Судане, Корейском полуострове, Венесуэле.

Понтифик сказал об этом во время традиционного пасхального послания Urbi et Orbi (Городу и Миру), которое прозвучало 1 апреля на площади Святого Петра в Риме, — передает украинская служба Радио Ватикана, информирует svodka.net.

«Плодов мира просим для Украины, чтобы укреплялись шаги в пользу согласия и были облегчены возможности для осуществления гуманитарных инициатив, в которых нуждается население», — сказал глава Католической церкви, имея в виду в том числе собственную инициативу «Папа для Украины» с фондом 16 миллионов евро, реализуемую в стране.

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«Мы, христиане, веруем и знаем, что Христово воскресение — это настоящая надежда мира, которая не разочаровывает. Это сила пшеничного зерна — эта сила любви, которая нисходит и отдается до конца, и которая по-настоящему обновляет мир. Эта сила также и сегодня приносит плод в бороздах нашей истории, отмеченной многой несправедливостью и насилием», — сказал понтифик.

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Папа Франциск омыл ноги 12 заключенным.

По словам Папы Франциска, в «плодах мудрости» нуждаются и политики. Им он пожелал «всегда почитать человеческое достоинство, с отречением отдаваться служению всеобщему благу и обеспечивать развитие и безопасность своих граждан».

Вечером 31 марта Папа Франциск отслужил ночную пасхальную мессу в главном храме Католической церкви – соборе Святого Петра в Риме.

Ранее Апостольский Нунций в Украине (Посол Ватикана) архиерей Клаудио Гуджеротти в интервью рассказал об особом отношении Папы Франциска к Украине и о его видении разрешения конфликта на Донбасе.

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