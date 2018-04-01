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В Минобороны Украины сообщили, что 31 марта в зоне АТО украинские военные один раз открывали огонь в ответ
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01.04.2018 13:51
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31 марта в зоне АТО зафиксировали 11 обстрелов украинских военных
боевиками, девять из них были прицельными, сообщил спикер
Министерства обороны Украины Максим Праута. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Военнослужащие Вооруженных сил
Украины были вынуждены открыть огонь из стрелкового оружия, заявил
Праута Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook "Из 11 вражеских
обстрелов, зафиксированных за прошедшие сутки, девять определены
как прицельные. В одном случае, учитывая ситуацию, которая
складывалась, военнослужащие Вооруженных сил Украины были вынуждены
открыть огонь из стрелкового оружия", – заявил он.Спикер
добавил, что двое украинских военных, которые получили ранения в
ходе обстрелов позиций ВСУ боевиками, находятся в военном мобильном
госпитале."Состояние здоровья пострадавших военнослужащих
оценивается как средней тяжести", – сообщил Праута.Вооруженный
конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые
действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим
прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного
соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась,
что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30
марта.
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