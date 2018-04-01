31 марта в зоне АТО зафиксировали 11 обстрелов украинских военных боевиками, девять из них были прицельными, сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Военнослужащие Вооруженных сил Украины были вынуждены открыть огонь из стрелкового оружия, заявил Праута Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook "Из 11 вражеских обстрелов, зафиксированных за прошедшие сутки, девять определены как прицельные. В одном случае, учитывая ситуацию, которая складывалась, военнослужащие Вооруженных сил Украины были вынуждены открыть огонь из стрелкового оружия", – заявил он.Спикер добавил, что двое украинских военных, которые получили ранения в ходе обстрелов позиций ВСУ боевиками, находятся в военном мобильном госпитале."Состояние здоровья пострадавших военнослужащих оценивается как средней тяжести", – сообщил Праута.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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