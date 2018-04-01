Президент Украины Петр Порошенко запланировал встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель 10 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко на странице в Twitter.

"Во время встречи с общиной Мариуполя президент проанонсировал, что 10 апреля, сразу после Пасхи, осуществит визит в Берлин для переговоров с канцлером Германии", - написал Цеголко.

Кроме этого в Администрации президента уточнили, что Порошенко планирует обсудить вопрос введения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Эта встреча должна стать первой после того, как Меркель присягу канцлера Германии на четвертый срок.

Также, Порошенко посетил Мариуполь в воскресенье, 1 апреля, когда православные христиане отмечают Вербное воскресенье.

Напомним, православная церковь отмечает в воскресенье, 1 апреля, праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю - воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.