По его словам, Москва подтвердила свои агрессивные намерения покушением на бывшего двойного шпиона Сергея Скрипача

Об этом министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон написал в колонке The Telegraph.

"Мир становится темнее, опаснее местом. Мы не просто имеем дело с оплачиваемым международным терроризмом. Мы также должны противиться обострению опасности и реагировать на растущую глобальную нестабильность", - написал Уильямсон.

"Китай добивается статуса мировой сверхдержавы. Военное присутствие Ирана в Ираке, Сирии и Йемене, а также его ядерные амбиции, хорошо известны. Северная Корея продемонстрировала активные глобальные киберможливости, своей программой ядерных ракет вызывает глубокую озабоченность. Также есть президент Путин. Он использует растущие гибридные возможности для подрыва и дестабилизации, влияния на страны по всему миру. Мы вступили в новую эпоху войны ", - отмечает глава британского Минобороны.

По его словам, Москва подтвердила свои агрессивные намерения покушением на бывшего двойного шпиона Сергея Скрипача в Солсбери.

"Он (Путин - ред.) Инвестирует в новые ракеты большой дальности, хвастаясь своими новыми ядерными системами и привлечением в активные и наглые кибероперации. Если у нас были какие-то сомнения в опасности, исходящей от Москвы, необходимо взглянуть на события в Солсбери. мы не должны забывать, что это было первое использование нервно-паралитического вещества в Европе со времен Второй Мировой войны. это было незаконным и презрительным применения силы против нашей страны со стороны Российского государства, которая подвергала опасности жизни невинных людей ", - отметил Уильямс н.

Ответ Кремля относительно инцидента показала "ложь и издевательство", считает министр. Терпение мира по недоброжелательной поведения Путина иссякло, подчеркивает он.

"Жизненно важно для обороны Великобритании продолжать развиваться, чтобы соответствовать угрозам завтрашнего дня, чтобы сохранить нашу страну и защитить своей с трудом добытые свободы и образ жизни, которыми мы пользуемся сегодня", - сказал он.

Уильямсон напомнил о введении программы модернизации обороны страны, будет трансформировать Вооруженные силы королевства в "силы будущего".

"Они будут более продуктивными, более смертоносными и наносить более жесткого удара. Они будут способны противостоять традиционным угрозам и решать новые задачи гибридного конфликта", - добавил глава оборонного ведомства.

Отметим, что уже 29 стран выдворяют 143 российских сотрудника разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери.

Также НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии. Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества, предположительно изготавливались в России.

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов. Такое решение поддержал Госдеп США.

Впоследствии сообщат, что Россия предоставит зеркальную ответ странам, которые выслали ее дипломатов из-за отравления в Великобритании экс-розвидниа Сергея Скрипача.