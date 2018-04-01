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Турчинов: А чего бы попросили сегодня люди у Христа? Пищи? Денег? А может, "жахнуть" из миномета по парламенту?
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01.04.2018 14:14
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Подавляющее большинство людей в Украине продолжает ждать чуда и
простых рецептов для решения сложных проблем, отметил секретарь
СНБО Александр Турчинов. Турчинов: Легкий путь обычно ведет в
ад Фото: turchynov.com Секретарь СНБО отметил, что Иисус в
Иерусалиме не стал кормить и лечить толпу, но выгнал торговцев из
храма."Христа не удивило, что народ, не дождавшись развлечений,
бесплатных продуктов и напитков, потребовал, чтобы его распяли.
Мессия не оправдал надежды толпы... А чего бы попросили сегодня
люди у Христа, если бы увидели, как он входит, скажем, в Киев,
Житомир или Днепр? Бесплатной качественной и вкусной пищи? Как
можно больше денег без труда и усилий? Быстрого лечения надоевших
болезней и импортного пойла? А может, попросили бы "жахнуть" из
миномета по парламенту, чтобы посмотреть, как будут лежать в
кровавых лужах мужчины и женщины с депутатскими значками? Как-никак
какое-то развлечение", – подчеркнул он.Турчинов добавил, что
если бы Иисус отказался удовлетворить прихоти людей, они могли бы
"начать искать гвозди"."С тех времен, когда Иисус входил в
Иерусалим, прошло более двух тысяч лет. Но и сейчас подавляющее
большинство продолжает ждать чуда, простых рецептов для решения
сложных проблем – без тяжелого труда, без сверхусилий.
Аплодируют тем, кто обещает быстрые и легкие решения, не желая
верить Христу, что легкий путь обычно ведет в ад. Что причину своих
проблем надо искать в себе. Если хочешь, чтобы все вокруг стало
лучшим – стань лучшим. И нет другого пути к
процветанию", – подытожил он.1 апреля (в шестое воскресенье
Великого поста) христиане восточного обряда отмечают Вербное
воскресенье. Согласно священному писанию, Иисус Христос перед
распятием въехал на молодом осле (символ скромности) в Иерусалим.
Вербное воскресенье символизирует начало страданий Иисуса, в
результате которых человечество получило надежду на вечную жизнь.
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