Подавляющее большинство людей в Украине продолжает ждать чуда и простых рецептов для решения сложных проблем, отметил секретарь СНБО Александр Турчинов. Турчинов: Легкий путь обычно ведет в ад Фото: turchynov.com Секретарь СНБО отметил, что Иисус в Иерусалиме не стал кормить и лечить толпу, но выгнал торговцев из храма."Христа не удивило, что народ, не дождавшись развлечений, бесплатных продуктов и напитков, потребовал, чтобы его распяли. Мессия не оправдал надежды толпы... А чего бы попросили сегодня люди у Христа, если бы увидели, как он входит, скажем, в Киев, Житомир или Днепр? Бесплатной качественной и вкусной пищи? Как можно больше денег без труда и усилий? Быстрого лечения надоевших болезней и импортного пойла? А может, попросили бы "жахнуть" из миномета по парламенту, чтобы посмотреть, как будут лежать в кровавых лужах мужчины и женщины с депутатскими значками? Как-никак какое-то развлечение", – подчеркнул он.Турчинов добавил, что если бы Иисус отказался удовлетворить прихоти людей, они могли бы "начать искать гвозди"."С тех времен, когда Иисус входил в Иерусалим, прошло более двух тысяч лет. Но и сейчас подавляющее большинство продолжает ждать чуда, простых рецептов для решения сложных проблем – без тяжелого труда, без сверхусилий. Аплодируют тем, кто обещает быстрые и легкие решения, не желая верить Христу, что легкий путь обычно ведет в ад. Что причину своих проблем надо искать в себе. Если хочешь, чтобы все вокруг стало лучшим – стань лучшим. И нет другого пути к процветанию", – подытожил он.1 апреля (в шестое воскресенье Великого поста) христиане восточного обряда отмечают Вербное воскресенье. Согласно священному писанию, Иисус Христос перед распятием въехал на молодом осле (символ скромности) в Иерусалим. Вербное воскресенье символизирует начало страданий Иисуса, в результате которых человечество получило надежду на вечную жизнь. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки иисус что чтобы как без Теги: политика