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На Житомирщине в игорном заведении произошел взрыв
01.04.2018 14:18
На Житомирщине в игорном заведении произошел взрыв
По предварительным выводам взрывотехников, в помещении могла сработать граната РГД-5
В заведении с игровыми автоматами в райцентре Житомирской области (Малин) произошел взрыв.
На Житомирщине в игорном заведении произошел взрыв Фото: gettyimages.com

"Сегодня утром неизвестный принес в коридор заведения предмет, который взорвался в 4:30", - сообщает Национальная полиция области.

В это время в помещении находились четыре человека, они не пострадали.

"По предварительным выводам взрывотехников, в помещении могла сработать граната РГД-5. По данному факту начато уголовное производство. Предыдущая правовая квалификация - ч.4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сообщают в полиции.

Напомним, что вечером 30 марта в Днепровском районе Киева задержали пьяного мужчину, у которого нашли гранату и травматический пистолет.

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