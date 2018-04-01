По предварительным выводам взрывотехников, в помещении могла сработать граната РГД-5

"Сегодня утром неизвестный принес в коридор заведения предмет, который взорвался в 4:30", - сообщает Национальная полиция области.

В это время в помещении находились четыре человека, они не пострадали.

"По предварительным выводам взрывотехников, в помещении могла сработать граната РГД-5. По данному факту начато уголовное производство. Предыдущая правовая квалификация - ч.4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сообщают в полиции.

Напомним, что вечером 30 марта в Днепровском районе Киева задержали пьяного мужчину, у которого нашли гранату и травматический пистолет.