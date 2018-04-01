Ветры перемен.

Европа: Моя честь — в солидарности!

«Это говорит вам всё, что нужно знать о различии между современной Британией и правительством Владимира Путина. Они делают «Новичок», мы делаем световые клинки. Одно отвратительное оружие умышленно предназначено для убийств. Другое — невероятный театральный образец с таинственным жужжанием. Но какое из двух на самом деле более эффективно в сегодняшнем мире?».

— Борис Джонсон.

Позвольте начать обсуждение с нескольких основополагающих вопросов.

Вопрос номер 1: кто-нибудь действительно считает, что «Путин» (коллективное название «русского Мордора») на самом деле пытался убить человека, которого сам же «Путин» в прошлом освободил, который не представлял для России никакого интереса, который, подобно Березовскому, хотел вернуться в Россию; и чтобы сделать свое дело, «Путин» использовал нервно-паралитический газ?

Вопрос номер 2: кто-нибудь действительно считает, что британцы предоставили своим «союзникам» (тут я придерживаюсь правил вежливости и использую эвфемизм) неопровержимые или, как минимум, очень веские доказательства, что «Путин» действительно сделал такое?

Вопрос номер 3: кто-нибудь действительно считает, что массовая высылка российских дипломатов каким-то образом заставит Россию быть более уступчивой к западным требованиям (для наших целей не имеет значение, что это за требования)?

Вопрос номер 4: кто-нибудь действительно считает, что после этого последнего эпизода напряжённость каким-то образом ослабнет или даже исчезнет, и что положение улучшится?

Вопрос номер 5: кто-нибудь действительно считает, что нынешний резкий рост напряжённости отношений между англо-сионистской Империей (ака «Запад») и Россией не выводит Империю и Россию на курс столкновения, что может привести к войне, возможно/вероятно ядерной, вероятно случайно, но в результате эскалации инцидентов?

Если в зомбированном мире идеологических беспилотников, которые на самом деле остаются в полном трансе, наведённом корпоративными СМИ, определённо найдутся те, кто ответит «да» на часть или на все вопросы, я подозреваю, что ни один крупный западный политический деятель не верит искренне в эту чушь. В действительности все, чье мнение имеет значение, знают, что русские не имеют отношения к инциденту со Скрипалями, что британцы не предоставили никаких доказательств, что высылка российских дипломатов только усилит смелость России, что вся антироссийская истерика будет только усугубляться, и что всё это подвергает как минимум Европу и США, если не всю планету, огромной опасности.

И всё же произошедшее абсолютно изумительно: вместо использования фундаментальных принципов западного закона (невиновен, пока не доказана вина с по меньшей мере преобладанием свидетельств или даже отсутствием обоснованных сомнений), основных норм цивилизованного поведения (не нападать на того, кто, как вам известно, невиновен), универсально принятых этических норм (истина более важна, чем политическая целесообразность) или даже изначальных инстинктов самосохранения (я не хочу умереть за ваши дела), огромное большинство западных лидеров избрало новую парадигму принятия решений, которую можно суммировать в двух словах:

«весьма вероятно». «солидарность».

Это совершенно потрясающе и отмечает фундаментальное изменение в том, как англо-сионистская империя будет действовать впредь. Давайте рассмотрим допущения и последствия этих двух концепций.

Во-первых, «весьма вероятно». Хотя «весьма вероятно» звучит, как упрощённая версия «преобладания свидетельств», но на самом деле означает нечто, очень отличное и окольное: «Путин — это плохо», отравление — плохо, следовательно «весьма вероятно», что «Путин» это и сделал. Откуда мы знаем, что «Путин — это плохо» верно? Ну, он не травит людей, разве нет?

Думаете, я шучу?

Взгляните на эту чудную схему, представленную публике «правительством её величества» под заголовком «длинный список русской вредоносной деятельности»:

Из 12 событий, перечисленных, как свидетельства «модели русской вредной деятельности», одно — явная фальшивка (вторжение в Грузию в 2008-м), ещё одно объединяет два различных обвинения (оккупацию Крыма и дестабилизацию на Украине), одно формально (отравление Скрипаля) а все остальные — совершенно бездоказательные обвинения. Отсутствует тут лишь массовое изнасилование молодых пингвинов пьяными русскими моряками на Южном полюсе или использование секретного «климатического оружия» с целью насылать ураганы на США. Не нужно обладать квалификацией юриста, чтобы понять — всё, что вам надо иметь, так это IQ уровня комнатной температуры и базовое понимание логики. Тут-то и вступает в силу «солидарность»:

«Солидарность» в данном контексте просто «концептуальная замена» известного выражения Стивена Декейтера «моя страна, права она или нет» в приложении ко всей Империи. Прецедент Meine Ehre heißt Treue немного перефразирован в Meine Ehre heißt Solidarität, вот что сразу приходит в голову.

Солидарность просто означает, что компрадорские элиты Запада будут говорить и делать всё, что велят им англо-сионисты. Если завтра руководители Британии или США заявят, что Путин ест детей на завтрак или что Западу надо направить сильное письмо «Путину», что русское набег в Вануату нельзя перенести, то так и будет: вся англо-сионистская номенклатура будет петь в унисон и чёрт с ними, с фактами, логикой или даже обманом!

Торжественно заявленная ложь — вряд ли новость в политике, тут нет как раз ничего нового. А новое в двух существенно более недавних событиях: первое, теперь все знают, что это — ложь, и второе, никто не бросает вызов или не разоблачает их. Добро пожаловать в настоящий англо-сионистский Новый Миропорядок!

Империя: путём обмана придёте к войне

Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лгун и отец лжи.

— Евангелие от Иоанна 8:44.

В прошедшие недели я наблюдал нечто, что нахожу очень интересным: и на российских каналах ТВ, и в англо-язычных СМИ есть особенные персонажи анти-путинской ориентации, действительно гордящиеся тем фактом, что Империя начала поистине беспрецедентную кампанию лжи против России. Эти люди считают ложь ещё одним инструментом в наборе «политических инструментов», которые можно использовать, как и любые другие политические технологии. Как я уже ранее отмечал, западное безразличие к истине очень давнее, со времён Средневековья: грубо говоря, когда духовные наследники франков в Риме приняли решение относительно того, что их собственная, оригинальная, версия «Христианства» не использовалась 1000 лет с «Согласия отцов». Схоластика и жадное доверие к всемирной, светской власти дали и нравственный релятивизм, и колониализм (с разрешением Папы в форме Тордесильясского договора). Реформация (с явно выраженным иудаистским влиянием) дала основы современного капитализма, который, как верно отметил Ленин, в высшей своей стадии становится империализмом. Теперь, когда Запад теряет свою планетарную хватку (представляете, некоторые страны осмеливаются противиться!), все идеологические оправдания отброшены и мы остаемся лицом к лицу с истинными, честными, базовыми побуждениями руководителей Империи: мессианской надменностью (по сути, поклонением самим себе), насилием и помимо только прочего массовой опорой на обман и ложь на каждом уровне общества, от коммерческой рекламы, адресованной детям, до Колина Пауэлла, трясущего пробиркой с каким-то стиральным порошком в Совете Безопасности ООН в оправдание очередной агрессивной войны.

Самопоклонение и общая опора на грубую силу и фальшивки — вот каковы сегодня реальные «западные ценности». Не верховенство закона, не научные методы, не критическое мышление, не плюрализм и определённо отнюдь не свобода. Мы прошли полный круг и вернулись к тому виду невежественного бандитизма, который столь совершенно воплотили франки и который принёс им столь печальную известность в тогдашнем цивилизованном мире (на юге и востоке Средиземноморья). Кстати, программа всё та же, как была у франков 1000 лет назад: либо покоритесь и признайте наше доминирование, либо умрите, а принять наше доминирование означает позволить нам присвоить ваши богатства. Опять же, не так много тут различий между разграблением Первого Рима в 410 году, Второго Рима в 1204-м и Третьего Рима в 1991-м. Как прекрасно известно психологам, лучшим показателем будущего поведения служит поведение в прошлом.

Интересно, что китайцы видят насквозь эту стратегическую операцию психологического воздействия, и теперь они бьют тревогу в своей предельно официальной :

«Обвинения, которые западные страны бросают в адрес России, основаны на внутренних мотивах, аналогичных тому, как китайцы используют выражение «возможно, это верно», чтобы воспользоваться желаемой возможностью. С точки зрения постороннего лица, принципы и дипломатическая логика, стоящая за подобными резкими действиями, ошибочны, не говоря уж о том, что почти одновременная высылка российских дипломатов на практике является грубой формой поведения. Подобные действия мало что дают, кроме наращивания враждебности и ненависти между Россией и западными партнёрами (…) Тот факт, что ведущие западные державы могут собраться и «приговорить» другую страну, не следуя тем же процедурам, которым следуют другие страны, и соответствующим основным принципам международных законов, пугает. Во время холодной войны ни одна западная страна не осмелилась бы на подобную провокацию, а сегодня это делается с неограниченной лёгкостью. Подобные действия есть не что иное, как форма западного запугивания, угрожающая глобальному миру и справедливости. (…) Совершенно возмутительно, как США и Европа ведут себя в отношении России. Их действия представляют собой легкомыслие и безрассудство, всё более характеризующие западную гегемонию, которая знает лишь, как отравить международные отношения. Именно сейчас идеальный момент для не принадлежащих к «Западу» стран укрепить единство и сотрудничество друг с другом. Этим странам необходимо установить уровень независимости, недоступный западному влиянию, одновременно разорвав цепи деклараций монополизации, вынесения предопределённых решений, и начать ценить собственные суждения. (…) Запад представляет собой небольшую часть мира и отнюдь не так глобально представлен, как был когда-то. Молчаливое меньшинство в международном сообществе должно осознать это и доказать, насколько глубоко их понимание, продемонстрировав это миру своими действиями.

Как говорят французы, “à bon entendeur, salut!”: китайская позиция кристально ясна, как и предостережение. Я бы подвёл итог таким образом: если Запад представляет собой англо-сионистскую «тряпку», то Восток определённо не таков.

[Замечание: Я знаю, есть страны в Европе, которые пока продемонстрировали отвагу в сопротивлении англо-сионистскому диктату. Хорошо. Я подожду, и посмотрим, как долго они смогут противиться давлению, прежде, чем приветствовать их бурной овацией].

Современный Генеральный план «Восток», наследие предков

«Следовательно решение находится здесь, на Востоке. Здесь должен быть русский враг, двести миллионов русских, уничтожен на поле боя и один за другим, надо заставить истечь кровью до смерти».

— Рейхсканцлер Генрих Гиммлер.

И всё же, ничто из этого никак не объясняет, почему руководители Империи решили заняться отчаянной игрой «кто первый моргнёт» с ядерной державой в очередной попытке вынудить Россию согласиться с требованием «уйти и заткнуться».

Это противоречит интуиции, и я получаю несколько писем еженедельно, в которых говорится, что нет абсолютно никакого смысла для руководителей англо-сионистской Империи желать войны с Россией, тем более войны неядерной. Истина в том, что хотя западные руководители скорее только психопаты, они не глупы и не самоубийцы, но и не Наполеоны и не Гитлеры! И да, они, вероятно, не хотят полномасштабной войны с Россией. Проблема в том, что эти руководители тоже в отчаянии, чему есть веская причина.

Давайте рассмотрим ситуацию, бывшую только несколько месяцев назад. США потерпели поражение в Сирии, сглупили с КНДР, Трампа ненавидят в Европе, русские и немцы работают над «Северным Потоком», британские руководители вынуждены как минимум делать вид, что работают над «Брекситом», весь «украинский» проект рухнул, санкции против России провалились, Путин популярнее, чем когда-либо, а истерическая кампания против Трампа в США всё так же раскручивается. Следующий шаг англо-сионистских элит был отнюдь не блестящим: фабрикацией грубой провокации в Британии Империя достигла следующих результатов:

На Ближнем Востоке у США и Израиля теперь развязаны руки начать любую войну, какую захотят, поскольку (чисто теоретически) способность европейцев возразить чему-то, чего хотят англо-сионисты, исчезла, особенно теперь, когда русские стали (известными химическими преступниками» от Гуты до Солсбери. Уходящие из ЕС британцы теперь снова стали чем-то вроде (а-)моральных лидеров Европы. Европейцы вынуждены вернуться в «англосферу» («солидарность», помните?). Русские демонизированы до такой степени, что прилипнут любые обвинения, неважно, насколько обвинения глупы. По крайней мере Чемпионат Мира в России будет саботирован с помощью массированной анти-русской кампании. Если она окажется успешной, то есть надежда, что и немцы в итоге уступят и, если и не прямо отменят, то значительно задержат ввод в строй «Северного Потока», вынудив европейцев принять, ну что же ещё-то, американский газ.

Это амбициозный план, и если бы не непредвиденное развитие событий, конечно казалось, что он мог бы сработать. Проблема этой стратегии в том, что она не может заставить Россию действительно «уйти и заткнуться». Неоконы особенно любят унижать своих врагов (посмотрите, как они всё ещё преследуют Трампа, хотя теперь этот бедняга стал самым покорным их слугой), и тут на кону стоит престиж. Следовательно, Россия должна быть унижена, поистине унижена, не просто саботажем её участия в Олимпийских Играх или высылкой российских дипломатов, но чем-то намного более весомым, скажем, нападением на небольшую и уязвимую российскую группировку в Сирии. Вот где самый большой риск.

Российский контингент в Сирии просто крошечный, по крайней мере в сравнении с огромным возможностями CENTCOM+NATO. Русские предупреждали, что в случае нападения на них, они будут уничтожать не только ракеты, но и носители. Поскольку американцы не настолько тупы, чтобы подставить свой самолёт под российскую ПВО, они будут использовать воздушные силы только вне радиуса действия российской ПВО. Дело в том, что я сомневаюсь, что у русских будет возможность сбить много американских самолётов, по меньшей мере не с помощью С-300/С-400 дальнего радиуса действия. Их обладающие высокой проходимостью и вооружённые эффективными ракетами класса земля-воздух малого и среднего радиуса действия самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», вероятно, будут иметь больше шансов просто потому, что их расположение невозможно определить. Но главный вопрос таков: ударят ли русские по кораблям США, если те нанесут ракетный удар по Сирии?

Моё личное предположение, что не будут, если только удар не придётся по Хмеймиму, Тартусу или иной крупной российской мишени (официальным российским резиденциям в Дамаске). Удар по кораблю США будет равносилен акту войны, а русские этого не сделают, если будет вероятно этого избежать. Проблема в том, что подобное ограничение «современными франками» опять-таки будет истолковано, как знак слабости, нецивилизованности, (мысленно представляющими неандертальца с ядерной дубинкой в кулаке). Если русские решат действовать в американском стиле и использовать насилие, чтобы «направить послание», то Империя тут же воспримет это, как потерю лица и повод к немедленной эскалации для установления «подходящей» иерархии между «незаменимой нацией» и «бензоколонкой, маскирующейся под страну». Так что тут будет работать динамика.

Россия ограничивается словами протеста ==>> Империя считает это признаком слабости и нагнетает обстановку

Россия отвечает некими реальными шагами ==>> Империя чувствует себя униженной и нагнетает обстановку

А теперь взгляните с русской точки зрения и спросите себя, что бы вы сделали в такой ситуации?

Ответ, я думаю, очевиден: вы попытаетесь выиграть как можно больше времени и подготовиться к войне. Русские именно это и делают как минимум с 2015 года.

Для России тут нет ничего нового: плавали, знаем и помним, прекрасно помним, кстати. «Западный проект» для России всегда был одним и тем же со Средневековья, единственное отличие сегодня в последствиях войны. С каждым столетием человеческая цена различных западных крестовых походов против России всё увеличивается и увеличивается, и теперь мы не просто видим очень реальную возможность очередного Бородино или Курска, даже не ещё одной Хиросимы, но нечто, что на самом деле и представить себе толком не можем — сотни миллионов человек погибнут в течение только нескольких часов.

Как же это остановить? Способен ли Запад вообще действовать иначе?

Я сильно сомневаюсь.

Одна политическая сила, способная воспрепятствовать грядущей войне — Китай

Возможно, один политический игрок мог бы прекратить нынешнее сползание к Армагеддону: Китай. Недавно Китай официально объявил, что у них есть то, что они назвали «всеобъемлющим стратегическим партнёрством в области сотрудничества», позже сокращенное до «стратегического партнёрства». Это очень уместное выражение, поскольку не говорится об «альянсе»: две страны, такой величины, как Россия и Китай не могут создать альянс в традиционном смысле слова — они слишком велики и слишком различны. Однако, у них символичные взаимоотношения, что обе страны прекрасно понимают (см. подробности в . Что это означает в простых терминах: китайцы не могут позволить России потерпеть поражение от Империи, поскольку если не будет России, они останутся один на один с единым, торжествующим и агрессивным Западом (аналогично, я бы сказал, и Россия не может позволить Ирану потерпеть поражение от Империи по тем самым причинам, и Иран не может позволить израильтянам уничтожить Хезболлу). Конечно, в смысле военной мощи Китай — гном в сравнении с Россией, но в смысле экономического влияния это Россия — гном в сравнении с Китаем в этой «стратегической общности интересов». Таким образом, Китай не может помочь России военными средствами. Но помните, что Россия в этом не нуждается, хотя бы потому, что военная помощь — это то, что необходимо для победы в войне. Россия не хочет воевать. России отчаянно нужно избежать войны! И вот тут-то Китай может оказать большую пользу — психологически.

Да, Империя ныне бросает вызов и России, и Китаю, но все от американских руководителей до зомбированного населения, по-видимому, считают, что эти две страны различные и изолированные враги. (Мы можем использовать этот шанс, чтобы искренне поблагодарить Дональда Трампа за столь «вовремя» начатую торговую войну с Китаем). Это не так — Россия и Китай не только симбионты, разделяющие видение процветающей и мирной Евразии, объединённой общим будущим вокруг инициативы «Один Пояс, Один Путь», и, что имеет решающее значение, свободной от американского доллара или, если уж на то пошло, от какой-либо роли США; но к тому же Россия и Китай отстаивают совершенно одну и ту же идею пост-гегемонистского мирового порядка: многополярный мир различных и поистине суверенных стран, живущих вместе по нормам международного права.

Заключение

Я не вижу, что может сделать Россия, чтобы убедить Империю изменить нынешний курс — руководители США погрязли в иллюзиях, а европейцы хранят молчание, как покорные слуги. Как показано выше, что бы Россия ни делала, это вызовет дальнейшую эскалацию со стороны Империи. Конечно, Россия может превратить Запад в груду дымящегося радиоактивного пепла. Однако вряд ли это решение, поскольку при неизбежном обмене ударами сама Россия тоже превратится в такую же груду дымящегося радиоактивного пепла. Несмотря на это русские самым явным образом показали недавним голосованием, что у них нет никаких намерений уступать перед очередным западным крестовым походом против них. Что до Империи, она никогда не примирится с тем фактом, что Россия отказывается подчиняться. Следовательно, мне кажется, что единственное, что может остановить Армагеддон, так это что китайцы будут постоянно продолжать повторять правителям Империи и народу Запада то, что написано в статье, приведённой выше: что «Запад — лишь малая часть мира и никак не может даже отдалённо представлять мир, как когда-то считал» и «молчаливые меньшинства в международном сообществе должны осознать это и доказать, насколько глубоко их понимание подобного осознания, продемонстрировав это миру своими действиями».

История учит, что Запад наносит удар только по тем противникам, которых считает беззащитными или, по меньшей мере, слабее себя. Тот факт, что поляки, Наполеон и Гитлер ошибались в оценке силы России, не меняет эту истину. На деле неоконы сегодня делают ту же самую ошибку. Так что говорить им о том, что Россия намного сильнее, чем об этом говорит западная пропаганда, которой действительно верят многие западные лидеры (вы всегда в итоге приходите к тому, что верите собственной пропаганде) не так уж и поможет делу. Русское «напоминание о реальности» ничего не даст просто потому, что Запад оторван от реальности и у него отсутствует способность понимать собственные ограничения и слабости. Но если Китай выйдет и передаст то решающее письмо «Запад — лишь малая часть мира» и что остальной мир докажет это «своими действиями», тогда и другие страны выйдут вперёд, и войны можно будет избежать, поскольку даже нынешняя погруженная в иллюзии «солидарность» рухнет перед лицом объединённой Евразии.

Россия не может продолжать в одиночку нести это бремя — останавливать мессианских психопатов, правящих Империей.

Остальной мир во главе с Китаем должен вмешаться, чтобы предотвратить войну.

The Saker (Сокол)

оригинал статьи: , Великобритания

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