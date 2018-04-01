Сбить температуру не всегда бывает просто. А если и получается, но не очень быстро. Медики же утверждают, что для быстрого и точного достижения успеха довольно скомбинировать два жаропонижающих препарата.

Речь идет об ибупрофене и парацетамоле, передает со ссылкой на и .

И то, и другое относятся к жаропонижающим, только ибупрофен к тому же имеет противовоспалительное свойство.

Отдельно они принимаются для облегчения легкой или умеренной головной или зубной боли, болей при травмах, а также для понижения температуры, например, при простуде или гриппе.

Если же совместить эти препараты, то эффект будет сильнее практически вдвое. И при этом не существует известной вредной связи между одновременным использованием ибупрофена и парацетамола.

Вместе с тем медики рекомендуют прибегать к такому способу "быстрого" спасения только взрослым (старше 16 лет), в случае крайней необходимости, только после еды и не дольше трех дней подряд.

Кроме того, перед тем, как принимать лекарства, стоит ознакомиться с инструкцией к ним, поскольку у каждого есть свои противопоказания и побочные действия.

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