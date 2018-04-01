Лидер Радикальной партии Олег Ляшко указал в декларации за 2017 год, что получил 15,911 млн грн дохода от отчуждения недвижимости. Этот материал можно прочитать и на украинском языке У Ляшко есть шесть земельных участков в Княжичах Киевской области, квартира и офис в Киеве, автомобиль Toyota Land Cruiser Фото: rada.gov.ua Из них 259 308 грн – зарплата нардепа, 252 825 грн – средства, предоставленные ему на ведение депутатской деятельности, 1 777 906 грн – проценты, 571 045 грн – выигрыш в лотерею, 1 871 000 грн – доход от предоставления имущества в аренду, 15 911 000 грн – доход от отчуждения недвижимого имущества. Согласно декларации, Росита Сайранен, с которой Ляшко живет, но не состоит в браке, получила в 2018 году 559 тыс. грн от отчуждения движимого имущества.Ляшко указал в декларации, что хранит 4 445 067 грн, $713 444 в "Ощадбанке" и 5000 грн в "ПриватБанке". У него есть также $484 000, €70 000 и 839 000 грн наличных средств. У Сайронен есть 209 000 грн, $15 000 и €20 000 наличных.В 2017 году Ляшко купил жилой дом площадью 357,1 м² в Козине Киевской области за 11 188 000 грн, а также земельный участок. Он взял в аренду часть жилого дома в Козине и автомобиль Toyota Land Cruiser. Сайранен приобрела авто Merceds-Benz.У Ляшко есть также шесть земельных участков в Княжичах Киевской области, квартира и офис в Киеве, автомобиль Toyota Land Cruiser.За 2015 год Ляшко задекларировал 79,6 тыс. грн зарплаты народного депутата, 80,5 тыс. грн на ведение депутатской деятельности и 4,2 млн грн дохода от отчуждения недвижимого имущества.В 2016 году доходы Ляшко составили 1,028 млн грн. В частности 156 тыс. грн – депутатская зарплата, 170 тыс. грн – обеспечение депутатской деятельности, 346 тыс. грн – проценты от вкладов в "Ощадбанке" и банке "Аркада" (Киев), 218,8 тыс. грн – гонорары от компании "Новости 24 часа". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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