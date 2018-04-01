Вчера, 31 марта, близко села Бедевля Тячевского района произошло ДТП, в результате которого погибла местная жительница, еще пять человек, между которых дети, оказались в больнице. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

"Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа установила, что на автодороге Мукачево-Рогатин-Львов столкнулись автомобили марок "Hоndа Аccоrd" и "BМW" (оба авто на иностранном регистрации). Виновником ДТП стал водитель "Hоndа Аccоrd", 27-летний житель села Нересница Тячевского района. Двигаясь в направлении Тячева, он начал обгон другого автомобиля, не убедившись в безопасности данного маневра, как следствие, столкнулся лоб в лоб со встречным автомобилем марки "BМW", которым управлял 31-летний житель Тересвы. В результате ДТП от полученных травм скончалась в реанимации Тячевской больницы 51-летняя пассажирка "BМW". Госпитализированы также оба водителя и еще трое пассажиров обоих авто - детей 3 и 16 лет", - сообщают в полиции.

По факту смертельного ДТП полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). У водителей взяты анализы крови на определение содержания алкоголя.

Уголовное производство расследует специализированный отдел следственного управления ГУНП в Закарпатской области.

Как ранее сообщал, на автодороге Киев-Чоп возле села Ратовцы Ужгородского района произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

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