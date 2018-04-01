Президент Украины Петр Порошенко встретился с украинскими военнослужащими 79-й бригады и посетил Волноваху в воскресенье, 1 апреля, в ходе своего визита в Донецкую область.

Порошенко — украинским воинам в зоне АТО: Соблюдайте перемирие, но будьте начеку и в критических ситуациях патронов не жалейте. Об этом говорится на его странице в Фейсбуке, информирует svodka.net.

«Поздравляю воинов легендарной 79-й бригады с праздником. Рассчитываю, что на этот раз Россия-агрессор будет придерживаться режима прекращения огня. Веры Москве, конечно, нет. Над Кремль не кресты, а звезды, так что место оно какое-то не очень православное. И воины не хуже меня знают, что слово их «собеседников» с той стороны линии соприкосновения, не стоит и рваного рубля. Но никто не лишает украинских военных права по приказу командиров давать достойный отпор провокациям врага. Более того, это их обязанность. И нынешний режим прекращения огня не является исключением. Придерживайтесь его, но держите порох сухим, будьте начеку, и в критических ситуациях патронов не жалейте!», — заявил Порошенко украинским воинам.

«По поручению Марины передал нашим защитникам Пасхи, которые она сама испекла для наших воинов, а также обереги, которые для них изготовили дети из Сум. Пусть они защищают наших мужественных воинов!», — добавил Порошенко.

«Благодарен воинам 79-й бригады за то, что они защищают каждый клочок Украинской земле Благодаря нашим защитникам украинцы могут мирно встречать Пасху. … Надежно держа линию обороны, вы обеспечиваете мирную жизнь ваших соотечественников на Востоке и на Западе, на Севере и на Юге Украины. Вы и только вы, наши доблестные Вооруженные Силы, являетесь настоящими гарантами мира», — акцентировал президент.

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«Волноваха — это символ брутальной агрессии России против Украины,» — Порошенко .

Поддержка Украины значительно возросло после того, как весь мир услышал о событиях в Волновахе в 2015 году, когда в результате обстрела наемниками РФ рейсового автобуса погибли 12 человек.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время поездки в Волноваху Донецкой области в воскресенье, 1 апреля, сообщается со ссылкой на Укринформ.

«Волноваху очень хорошо знают в Донецкой области, но после января 2015-го о Волновахе заговорил весь мир. Это был символ жертвы, это был символ брутальной агрессии России против нашего государства», — отметил Порошенко.

Он добавил, что «наша общая задача восстанавливать Волноваху и принести мир.»

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