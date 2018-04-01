Президент РФ Владимир Путин позвонил подавшему в отставку
губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, сообщил
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин (в центре)
поблагодарил Тулеева (крайний слева) Фото: ЕРА По словам Пескова,
Путин поблагодарил Тулеева за многолетнюю работу во главе
региона.Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 года. 25 марта
2018 года в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в
Кемерово погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок.27
марта в Кемерово побывал Путин. На совещании Тулеев извинился
перед президентом за пожар.Сегодня губернатор подал в
отставку. Тулеев назвал это "единственно верным решением, потому
что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну
нельзя, морально нельзя". Временно исполняющим обязанности
губернатора назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.
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