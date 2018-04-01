Президент РФ Владимир Путин позвонил подавшему в отставку губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин (в центре) поблагодарил Тулеева (крайний слева) Фото: ЕРА По словам Пескова, Путин поблагодарил Тулеева за многолетнюю работу во главе региона.Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 года. 25 марта 2018 года в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок.27 марта в Кемерово побывал Путин. На совещании Тулеев извинился перед президентом за пожар.Сегодня губернатор подал в отставку. Тулеев назвал это "единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя". Временно исполняющим обязанности губернатора назначен вице-губернатор Сергей Цивилев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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