В ночь на воскресенье, 1 апреля, в городе Малин Житомирской области произошел взрыв в одном из лотерейных заведений. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Согласно информации представителей правоохранительных органов, неизвестный оставил предмет в коридоре игорного заведения, который взорвался приблизительно в 4:30. В это время в одной из комнат лотерейного заведения находились четыре человека.

В результате происшествия никто не пострадал.

По данному факту полицейские возбудили уголовное производство.

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