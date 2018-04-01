|Порошенко: Если не устраивать футбольные матчи в Мариуполе, то кто нам поверит, что мы за мир?
|01.04.2018 14:34
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Президент посетит матч ФК "Мариуполь" - "Динамо"Президент Петр Порошенко убежден, что рроведення футбольных матчей в Мариуполе является важным для Украины, чтобы показать миру, что мы можем обеспечить безопасность своих граждан.
Фото: gettyimages.com
Об этом глава государства Петр Порошенко заявил во время встречи с жителями Волновахи 1 апреля, передает "112 Украина".
"Еще одно событие, которое сегодня будет, - это футбольный матч. На самом деле это очень важно. Если в Мариуполе не устраивать футбольные матчи, кто поверит, что мы за мир и обеспечиваем безопасность? А как объяснять болельщикам?", - сказал он.
Напомним, что вечером Порошенко прибудет снова в Мариуполь, где посетит матч местной команды с киевским "Динамо". Несмотря на то, что матч начнется в 17:00, уже перед стадионом усилены меры безопасности, работает полиция, Нацгвардия, взрывотехники, кинологи проверяют территорию. Сегодняшний матч имеет довольно символическое значение, поскольку в прошлом году он не состоялся именно из соображений безопасности.