|1 апреля вся планета отмечает Международный день птиц
|01.04.2018 14:37
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Празднование проходит в рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» во многих странах мира.
Сегодня в мире отмечают Международный день птиц.
Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает Международный день птиц (International Bird Day), информирует svodka.net.
Это интернациональный экологический праздник. Его цель — сохранение видового разнообразия и численности птиц.
Он возник в США в 1894 году. Вскоре праздник, получивший слава благодаря СМИ, начал массово проводиться во всех штатах, потом пришел в Европу, а сейчас проходит в рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» во многих странах мира.
Кроме того 1 апреля 1906 года была подписана Международная конвенция по охране птиц. День птиц — это не только годовщина Конвенции, но и время прилета пернатых с зимовок.
По традиции в это время в ожидании пернатых развешиваются скворечники, дуплянки и другие «птичьи домики».
Возвращение птиц празднуется также как приход весны.