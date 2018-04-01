Празднование проходит в рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» во многих странах мира.

Сегодня в мире отмечают Международный день птиц.

Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает Международный день птиц (International Bird Day), информирует svodka.net.

Это интернациональный экологический праздник. Его цель — сохранение видового разнообразия и численности птиц.

Он возник в США в 1894 году. Вскоре праздник, получивший слава благодаря СМИ, начал массово проводиться во всех штатах, потом пришел в Европу, а сейчас проходит в рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» во многих странах мира.

Кроме того 1 апреля 1906 года была подписана Международная конвенция по охране птиц. День птиц — это не только годовщина Конвенции, но и время прилета пернатых с зимовок.

По традиции в это время в ожидании пернатых развешиваются скворечники, дуплянки и другие «птичьи домики».

Возвращение птиц празднуется также как приход весны.

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