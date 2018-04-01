В общаге философского факультета первоапрельские шутки были просты и незамысловаты. Как правило, просто привязывали мусорные бачки к двери комнаты. Бачков было мало, следовательно собиралась толпа посмотреть на счастливчиков, которым выпала честь сражаться с баками.

Это почему у нас такие незатейливые шутки были? Потому что тогда не было и гибридной агрессии.

Теперь да, все стало гораздо изощреннее. Шутки заиграли новыми красками: , подписание декларации с домашним доктором, «порка «Газпрома», безвизовый режим с Катаром. С Гондурасом пока не удалось договориться, но Климкин, главный по внешним сношениям, уже упорно работает в данном направлении.

Канада, к сожалению, тоже подвела. . А там же самая могучая и активная украинская диаспора в мире. По-моему, украинцев в Канаде гораздо больше, чем тех же французов и других местных жителей (предположительно индейцев). Ежегодно они собираются на Конгресс националистов в Киеве и дают очень дельные советы по поводу #решительныхреформ. Потом очень быстро уезжают, чтобы избежать вполне понятных последствий.

Самая веселая, на мой взгляд, первоапрельская шутка года – это . Никто не знает, в чем там прикол, кто кому доктор, но если посмотреть на и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, то можно не сомневаться – будет очень весело.

Уже первая графа медицинского документа – «ваш пол» – поможет вам осознать всю глубину реформ. Подход небанальный: «мужской», «женский», «не знаю». Свежо, гендерно и доставляет. Остальное, согласитесь, уже не важно: что болит, где взять деньги и почем стоит похоронить?

И да, граждане, ни в коем случае . Ульяна предупреждает: перекись, тем более водорода, опасна для вашего здоровья. Ее придумали советские врачи-изуверы, чтобы перекрасить нормальных женщин в блондинок.

Почти первоапрельский , непременно, всколыхнет широкие массы. Мы уверенно продвигаемся в первые ряды сверхдержав мира. Еще 3G не работает, зато уже есть «четвертый»! На подходе «пятый» и «шестой» вместе с гиперлупом в формате пригородной электрички! Президент всех официально поздравляет с историческим событием в «Твиттере», все лайкают, репостят и умиляются. Да…

Ну когда бы вы еще так поржали? При «диктаторском режиме» подобные шутки вообще были невозможны. Даже в принципе. До 2014 года подавляющее большинство населения страны жило в жутких, кабальных условиях, дети страдали от недостатка хамона. Зато теперь жизнь налаживается, 4G-интернет позволяет уверенно смотреть в европейское будущее, о хамоне даже думать не хочется.

Теперь латиница. Анонсированный главным по внешним сношениям (откликается на позывной «Климкин») является достойным ответом на гибридную агрессию России.

Мы же сказали «остаточне прощавай росийской империи»? Сказали. И не один раз. Пришло время углубить пропасть, отделяющую нас от агрессора.

Думаю, . Возвращаться к глубинным истокам шумерской цивилизации. Как справедливо отметила легендарная «spalahujка majdana» Руслана, следует помнить о зороастрийско-шумерских корнях. Только клинопись и никаких гвоздей. Это позволит совершить настоящий прорыв в обретении истинной ментальности нации и сэкономить на дорогой бумаге. Глиняные таблички дешевы в производстве, экологичны (только органические материалы), а если добавить соломы на этапе производства, то ими можно топить (#поркагазпрома).

Ввести квоты на шумерских исполнителей на радио и ТВ, переименовать улицы, вернув им древние названия – это задача-минимум. Путин получит достойный ответ на свои никчемные территориальные притязания. И это, заметьте, мы еще не начали реализовывать космическую программу освоения Марса. А она (программа) значится в повкстке дня, поскольку у нас есть колоссальный потенциал на «Южмаше», еще недавно выпускавшем троллейбусы.

Еще один важный момент: не следует путать фейки, шутки и решения правительства Гройсмана. Фейки производят кремлевские хакеры, которые вмешиваются в выборы по всему миру. Шутки являются прообразами будущих постановлений Кабмина и других органов центральной исполнительной власти.

Никто же . А все это уже есть. Просто дороги пока с ямками, но зато автобаны в ближайшие пять лет заполонят просторы нации. Гройсман врать не станет.

Мы с вами живем в исключительное время, до предела заполненное веселыми розыгрышами и шутками. То, что от них почему-то хочется плакать, – это исключительно проблемы вашего восприятия.

Бачки, привязанные ко входной двери, остались в глубоком имперском прошлом. В настоящем 4G-интернет, с помощью которого можно, к примеру, «установить доверительные отношения с врачом», заказать «Uber» и поучаствовать в «эпическом сраче в каментах». Жить с каждой реализованной реформой все веселее и веселее. Поэтому многие становятся социопатами и портят показатели нации в рейтинге «успешности ведения бизнеса».

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