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Втирайте эти масла в десна - и забудете дорогу к стоматологу
01.04.2018 14:44
Втирайте эти масла в десна - и забудете дорогу к стоматологу По теме:

Для ухода за полостью рта уже много веков успешно используют эфирные масла. Особенно полезны для десен и зубов эфирные масла с антибактериальным и противовоспалительным действием, пишет  со ссылкой на .

К ним относится масло чайного дерева и масло гвоздики.

Масло чайного дерева имеет антибактериальные, противогрибковые, противовирусные и антипротозойные свойства.

Это эфирное масло борется с бактериями, дрожжевыми и грибковыми инфекциями и снимает симптомы гингивита.

Оно устраняет неприятный запах изо рта и поддерживает здоровье ротовой полости.

Эфирное масло гвоздики содержит вещество под названием эвгенол, которое имеет обезболивающий эффект.

Это масло - традиционное средство от зубной боли, его рекомендуется прикладывать на участок десны или непосредственно на больной зуб.

Эфирное масло гвоздики также имеет антиоксидантные и противовоспалительные свойства.

Вот как правильно использовать вместе эти два масла:

  • Возьмите 1 ст. л. кокосового или любого другого растительного масла, добавьте к нему по пару капель масла чайного дерева и гвоздики.
  • Натрите этой смесью десна и зубы. Делайте это два раза в день.

Обязательно попробуйте на практике этот рецепт.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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