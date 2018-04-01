|Втирайте эти масла в десна - и забудете дорогу к стоматологу
|01.04.2018 14:44
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Для ухода за полостью рта уже много веков успешно используют эфирные масла. Особенно полезны для десен и зубов эфирные масла с антибактериальным и противовоспалительным действием, пишет со ссылкой на .
К ним относится масло чайного дерева и масло гвоздики.
Масло чайного дерева имеет антибактериальные, противогрибковые, противовирусные и антипротозойные свойства.
Это эфирное масло борется с бактериями, дрожжевыми и грибковыми инфекциями и снимает симптомы гингивита.
Оно устраняет неприятный запах изо рта и поддерживает здоровье ротовой полости.
Эфирное масло гвоздики содержит вещество под названием эвгенол, которое имеет обезболивающий эффект.
Это масло - традиционное средство от зубной боли, его рекомендуется прикладывать на участок десны или непосредственно на больной зуб.
Эфирное масло гвоздики также имеет антиоксидантные и противовоспалительные свойства.
Вот как правильно использовать вместе эти два масла:
Обязательно попробуйте на практике этот рецепт.