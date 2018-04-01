Боевиков вооруженного формирования "Фейлак Ар-Рахман" доставили в зону деэскалации, город Идлиб, заявили в российском министерстве обороны. В результате бомбардировок в Восточной Гуте погибли сотни мирных жителей Фото: ЕРА (архив) В минобороны РФ рассказали, что покинувшие регион боевики принадлежат к незаконному вооруженному формированию "Фейлак Ар-Рахман". Они доставлены в зону деэскалации в городе Идлиб в сопровождении машин сирийской службы безопасности, российских военных и машин скорой помощи.По словам Евтушенко, во время вывода боевиков из Восточной Гуты были освобождены 34 заложника. Также 31 марта через гуманитарный коридор в Гуте вышли 128 мирных жителей.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая содержит призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии немедленно прекратить военные действия по всей стране, чтобы можно было беспрепятственно направить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых.Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 25 февраля сообщал, что после принятия резолюции Совбеза ООН обстрелы пригорода Дамаска Восточной Гуты, которая оставалась по контролем повстанцев, не прекратились. 26 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российский президент Владимир Путин поручил ввести в сирийской Восточной Гуте гуманитарную паузу. Он отметил, что решение было принято в соответствии с резолюцией Совбеза ООН.27 февраля в Госдепе США подтвердили, что боевые действия в Восточной Гуте продолжаются. 28 февраля в Совбезе ООН также заявили, что в пригороде Дамаска не прекратились бомбардировки.Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 6 марта сообщил, что в результате бомбардировок правительственных сил в Восточной Гуте с 18 февраля погибли более 800 мирных жителей.7 марта войска режима президента Сирии Башара Асада взяли под контроль более половины территории района Восточной Гуты, который до этого подвергался массированным авиаударам российской авиации.31 марта в Минобороны России заявили, что Восточную Гуту покинуло более 150 тыс. человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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