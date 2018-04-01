Нардеп задекларировал иконы, оружие и много алкоголя

между ценных вещей, принадлежащих депутату, в декларации указано часы Rolex, IWC, Patek Philippe, Jaeger LeCoultre, A. Lange & Sohne, Audemars Piguet, Buben & Zorweg.

между произведений искусства - пяти бронзовых статуэток, 12 икон, лампады, набор клюшек для гольфа Honma, 13 наименованиях антикварных изданий, два комплекта мебели, антикварная посуда, настольная лампа Tiffany & Co (1920-е), пяти картин Васильковского, три картины Волошиновым, по две картины Левченко, Ткаченко и Герасимова, по одной картине Функе, Беркоса, Боголюбова, Шрейдера, Алисова, Глущенко, Детайля, Лейболда, три рисунка карандашом Самокиша, пять картин "неизвестного художника".

Михаил Добкин ружья Holland & Holland, Cosmi, МЦ10901, МЦ10912, два J. Koschat и Johan Fanzoj, 11 карабинов (три Petter Hofer, Krieghoff, два Prechtl, Mannlicher, Karl Hauptmann, Christensen Arms, Holland & Holland, Blaserr K95), охотничьи ножи.

Относительно алкоголя, то и здесь есть большой запас - в общем 1633 наименования коллекции вин, коньяков, виски и других алкогольных напитков. Для их хранения в семьи даже есть винный погреб на 195,4 квадратных метра в Харькове.

Стоит отметить, что в 2017 году Михаил Добкин получил более 5,7 миллиона гривен дохода, и зарплата народного депутата едва составляла 200 000 гривен. Еще 253 000 гривен - это возмещение расходов на депутатскую деятельность. 192000 гривен - стипендия почетного гражданина Харькова, более 3,8 миллиона гривен - кредитные средства, 118 гривен - проценты. Михаил Добкин заработал 750 000 гривен от продажи недвижимого имущества и получил более 701 000 гривен наследства после смерти отца Марка Добкина. Еще 9700 гривен указаны в декларации как "дополнительное благо".

Кроме того, Добкин хранит в сейфах банков 2 миллиона гривен, 300000 долларов и 300 000 евро. Значительно меньшие суммы - на счетах: почти 28 500 гривен, 59 долларов и лишь 18 евро. Еще он задекларировал 350 000 гривен в качестве "средства, одолженные третьим лицам". В то же время финансовые обязательства Михаила Добкина составляют в общей сумме более 4,3 миллиона гривен.

По недвижимости, то у Михаила Добкина не оказалось своего жилья. Его жена Алла две квартиры в Киеве по 79 квадратных метров, участок почти в 6,2 гектара в Заречном на Харьковщине, паркоместо в Харькове. В 2017-м она стала обладательницей участка в 83 квадратных метра в Харькове. Кроме того, в пользовании Добкиных земельный участок почти 1,7 гектара, два дома (1136,9 и 127,6 квадратных метра) и винный погреб (195,4 квадратного метра) в Харькове.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко задекларировал 5100000 гривен доходов в 2017 году.

Президент Петр Порошенко также отчитался о доходах, расходах и благотворительность за 2017 год.

Доходы премьер-министра Украины Владимира Гройсмана за 2017 выросли на 1300000 грн и составили 17100000 грн.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов задекларировал более 2600000 грн дохода, полученного в течение 2017 года.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий задекларировал за 2017 289 тыс. Грн заработной платы и подарки на сумму 444 тыс. Грн. Также он стал владельцем квартиры площадью более 90 кв. м во Львове.