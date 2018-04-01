закрыла въезд в Украину 60 гражданам России. Всех их выдворили из из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании, передает со ссылкой на .

" закрыла въезд в Украину 60 гражданам , которых выдворили из Соединенных Штатов Америки, за причастность к деятельности спецслужб страны агрессора. Их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата", - говорится в сообщении пресс-службы .

Российским дипломатам запрещено въезжать на территорию Украины сроком на 5 лет.

Под запрет попали 48 дипломатов посольства России и 12 из Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которые были высланы из 26 марта.

Напомним, 27 марта закрыла въезд 23 гражданам России, причастных к разведывательных служб , которых выдворены из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипача и его дочери.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира