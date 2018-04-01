Каждую зиму БАК прерывает свою работу для технического обслуживания и обновления систем ускорителя и детекторов. Физики провели порядка 10 тысяч тестов, и только после их завершения протоны попали в Большой адронный коллайдер.

Большой адронный коллайдер вышел из зимней спячки, информирует svodka.net.

В Большом адронном коллайдере 30 марта появились первые в 2018 году пучки протонов. Об говорится в пресс-релизе CERN, сообщает N+1.

Начался седьмой год работы ускорителя и четвертый год на проектной энергии 13 тераэлектронвольт.

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Каждую зиму Большой адронный коллайдер прерывает свою работу для технического обслуживания и обновления систем ускорителя и детекторов. На повторный запуск после временного отключения обычно уходит несколько недель.

Ученые проверяли работоспособность основных элементов Большого адронного коллайдера, включая криогенные системы охлаждения, радиочастотные резонаторы, отвечающие за ускорение частиц, источники питания, магниты и коллиматоры, корректирующие форму и траекторию пучка и обеспечивающие столкновения между встречными пучками.

Всего физики провели порядка 10 тысяч тестов, и только после их завершения протоны попали в Большой адронный коллайдер.

30 марта ускоритель начал снова разгонять элементарные частицы.

Тем не менее, коллайдер пока что работает не в полную силу: протонные пучки содержат в 20 раз меньше протонов, чем обычно, а энергия частиц достигает только 450 гигаэлектронвольт.

4 марта сообщалось, что известный физик Стивен Хокинг рассказал, что было до Большого взрыва и появления Вселенной.

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