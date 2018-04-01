В воскресенье, 1 апреля, ожидается подтопление половины города Вилково в Одесской области из-за половодья. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации синоптиков, днем 1 апреля в связи с весенним половодьем и усилением ветра на украинском участке Дуная произойдет дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 185 см над нулем поста в створе гидропоста Вилково. Из-за этого 50% города будет подтоплено.

Кроме того, по состоянию на 8:00 зафиксировали, что уровень воды в Вилково равен 182 сантиметрам над нулем поста. Также опасные уровни воды в пределах 160-170 сантиметров будут сохраняться до четверга, 5 апреля.

Как сообщал svodka.net ранее, четыре населенных пункта Одесской области оказались подтопленными в связи с резким таянием снега и разливом Дуная.

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