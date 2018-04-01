У пассажира киевского метро изъяли 22 автоматных патрона

Полицейские изъяли у пассажира киевского метрополитена патроны к автоматическому оружию, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева в воскресенье.

"Вечером во время отработки станции сотрудники полиции остановили мужчину для проверки документов. При обзоре его сумки обнаружили и изъяли 22 патрона калибра 5,45 мм. Изъятое направили для проведения баллистической экспертизы. Задержанным оказался уроженец Днепропетровской области. Мужчина объяснил, что нашел заряды и оставил себе", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают цель хранения патронов. Следственный отдел управления полиции в метрополитене начал уголовное производство по признакам ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, предусматривающего до семи лет лишения свободы.