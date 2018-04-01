Германия рассчитывает на постепенное восстановление диалога с Россией несмотря на их конфликт с западными странами. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, передает со ссылкой на Deutsche Welle.

“Нам нужна Россия как партнер, например, в помощи в урегулировании региональных конфликтов, для разоружения и как важный столб многонационального порядка. Мы открыты к диалогу и надеемся на восстановление доверия шаг за шагом, если Россия также готова это сделать”, — сказал он.

В то же время Маас назвал правильными действия стран-участниц ЕС в ответ на российскую политику последних лет.

“В результате “поведения России” потеряна “значительная часть доверия”, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что из-за скандала с отравлением в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии десятки западных стран решили выслать около 140 российских дипломатов.

Великобритания назвала ответственным за это преступление Россию и объявила о высылке 23 сотрудников российского посольства в Лондоне.

Москва приняла зеркальные меры, объявив о высылке более 70 британских дипломатов, а также более 50 дипломатов из ряда стран ЕС и Канады.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира