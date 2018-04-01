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Порошенко - военным: Нужно держать порох сухим
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01.04.2018 15:01
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Абсолютное большинство украинцев доверяет армии, заявил президент
Петр Порошенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Порошенко передал военным пасхальные корзины, подготовленные
первой леди Фото: president.gov.ua "Спасибо вам за то, что вы
защищаете каждый клочок украинской земли. Я понимаю, что это
нелегко. Я понимаю, что выполнять приказы о прекращении огня –
нелегкое дело. Нам надо держать порох сухим. Нам надо быть
готовыми продемонстрировать в любую минуту боеспособность
украинских войск", – отметил он.Порошенко подчеркнул, что
абсолютное большинство украинцев доверяет армии. Президент
передал военным пасхальные корзины, подготовленные его женой
Мариной Порошенко.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Стороны уже несколько
раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось
добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа
в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на
Донбассе начнет действовать 30 марта. По данным штаба
АТО, боевики его нарушают. Вчера украинские военные один раз
открывали огонь в ответ.
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