Абсолютное большинство украинцев доверяет армии, заявил президент Петр Порошенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко передал военным пасхальные корзины, подготовленные первой леди Фото: president.gov.ua "Спасибо вам за то, что вы защищаете каждый клочок украинской земли. Я понимаю, что это нелегко. Я понимаю, что выполнять приказы о прекращении огня – нелегкое дело. Нам надо держать порох сухим. Нам надо быть готовыми продемонстрировать в любую минуту боеспособность украинских войск", – отметил он.Порошенко подчеркнул, что абсолютное большинство украинцев доверяет армии. Президент передал военным пасхальные корзины, подготовленные его женой Мариной Порошенко.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта. По данным штаба АТО, боевики его нарушают. Вчера украинские военные один раз открывали огонь в ответ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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