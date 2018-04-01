На обложку британского журнала Vogue впервые со дня его основания в 1916 году попала модель в хиджабе. Об этом сообщает Independent .

Отмечается, что для майского выпуска выбрали девять моделей, между которых исповедующая ислам Халима Аден из Кении в возрасте 20 лет. Также вместе с ней в фотосессии приняли участие Адут Акеч, Радхика Наир, Йен Йанг Бае, Фаретта, Фран Саммерс, Виттория Черетти, Палома Эльсессер и Селена Форрест.

"Настал момент для Vogue сделать то, что он умеет лучше всего: показать, как может и должно выглядеть будущее. Еще пять лет назад групповой снимок с такими девушками не попал бы на обложку", - рассказал главный редактор британского издания Vogue Эдвард Эннинфул.

Он пояснил, что одним из самых больших достижений модной индустрии в течение последних месяцев стало разнообразие.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в столице Ирана городе Тегеран женщину приговорили к двум годам заключения за то, что она сняла хиджаб на одной из улиц.

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