Накануне скандального матча "Мариуполь" - "", стало известно, что киевляне сыграют не основным составом, передает со ссылкой на .

Против Мариуполя не сыграют: Жуниор Мораес, Беньямин Вербичи, Тамаш Кадар, Гонсалес и Мбокани. Все они являются игроками основного состава.

"Гонсалес и Беньямин Вербичи получили повреждения в сборных и еще не готовы вернуться на футбольное поле. Проблемы со здоровьем и в Мбокани. Через простуду не сыграет Жуниор Мораес, а Тамаш Кадар испытывает дискомфорт еще после матчей с Лацио", - сообщает football24.ua.

Также не поехал в Мариуполь и Евгений Хачериди. Он остался в и тренируется по индивидуальной программе.

Стало известно, что на мате будешь также присутствовал Петр Порошенко

Болельщиков "" не пустят в Мариуполь без документов. Матч начнется в 17:00.

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