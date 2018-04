World Travel Awards о лучших отелях мира Как «Оскар» в области кино, так и награда World Travel Awards ежегодно отмечает лучших в сфере туризма и туристического бизнеса. Где находятся лучшие отели мира.

В 2017 году церемония проходила во Вьетнаме, в список номинантов вошли лучшие отели, авиакомпании и бренды, информирует svodka.net. Публикуем подборку отелей, отмеченных, как подчеркивает Lifehacker, самой престижной премией в сфере туризма. Лидирующий по оценкам The Oberoi Udaivilas, Удайпур, Индия svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/ Читайте: Хакеры выкрали данные кредиток постояльцев отелей Трампа Комплекс Oberoi находится в городе Удайпур на территории бывших охотничьих угодий потомков махараджей. Потрясающие виды на зеленый сад и озеро Пичола открываются отовсюду. Сам отель похож на дворец, бытие в котором посетители сравнивают с индийской сказкой. Старинные интерьеры Oberoi сочетаются с техническими новшествами, такими как телевизор с плазменным экраном и электронный сейф. Из развлечений в отеле предлагают занятия йогой, народными танцами Раджахстана и мастер-классы по местной кухне. Неизгладимое чувство оставляют прогулки по озеру на деревянной лодочке скикара. Стоимость проживания: от 12,7 тыс. гривен в сутки за двухместный номер. Романтический Baros Maldives, Мальдивы Этот титул отель получает уже в пятый раз. Главное отличие Baros Maldives в том, что он только для взрослых. Детей младше 8 лет здесь не принимают, ведь это место создано для отдыха в тишине. Здесь есть персональные бассейны, спа-центр и все для водного спорта и снорклинга. Поселиться можно в вилле на берегу между пальм либо в воде на сваях. Еще одиним важным плюсом является тот факт, что дорога до аэропорта займет только полчаса. Стоимость проживания: от 19,3 тыс. гривен в сутки за двухместный номер. Лучший по дизайну Armani Hotel Dubai, Дубай Именно так, неповторимый дизайн отеля разработал знаменитый модельер Джорджио Армани. Номера занимают 11 этажей небоскреба в самом сердце Дубая. В знаменитый торговый центр Dubai Mall можно попасть прямо из лифта отеля. Из окон открывается панорамный вид на город и поющие фонтаны. Помимо местной кухни, в ресторане отеля предлагают отведать японские блюда с авторской подачей. Также в здании есть ресторан на 125-м этаже, вид из которого впечатлит любого. Armani Hotel Dubai подойдёт любителям люксового шопинга, столичной жизни и геометрии в интерьерах. Стоимость проживания: от 10,6 тыс. гривен в сутки за двухместный номер. Классический Dukes London, Англи Отреставрированный исторический отель Dukes расположен в районе Мейфейр в Вестминстере. Самые интересные музеи, дворцы и брендовые магазины находятся совсем близко. Отель Dukes — это английская классика, дополненная современными удобствами. А вот мраморная баня здесь выполнена в итальянском стиле. В ресторане и баре Dukes подают классические британские блюда и лучший мартини. Местный шеф-повар удостоен звезды Мишлен. Также в отеле есть сигарный сад, где можно выкурить сигару и выпить бренди. Стоимость проживания: от 13,1 тыс. гривен в сутки за двухместный номер. Исторический Peninsula, Париж, Франция svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/ Отель находится в Париже, совсем рядом с Триумфальной аркой. В первую очередь Peninsula — это роскошь и элегантность. Номера и холлы просторные, с высокими потолками и непременно украшены произведениями искусства. Многие считают Peninsula лучшим европейским отелем. Среди удобств — отдельные гардеробные, тропические души, мраморные ванны, сушилки для ногтей и элитная косметика L’Oiseau Blanc. Есть здесь и традиционный спа-салон, а также 22-метровый бассейн с видом на город. Стоимость проживания: от 25,3 тыс. гривен в сутки за двухместный номер. Зеленый Finch Bay Galapagos Hotel, Эквадор Это уютный небольшой отель, который подойдёт любителям экзотической флоры и фауны. Здесь нет шумного веселья по вечерам, но это компенсируется живописными видами и обилием экскурсий. В некоторых номерах есть балконы с гамаками. Finch Bay Galapagos Hotel — прекрасное место для отдыха в тишине. Желающие развлечься в городе могут добраться туда на катере только за 5 минут. Посетители отеля часто отмечают, что кормят здесь очень вкусно: в основном это местная и азиатская кухня. На ужин подают 4 разных блюда каждому. Стоимость проживания: от 12,1 тыс. гривен в сутки за двухместный номер. The Venetian Macao Resort Hotel с лучшими ресторанами, Мако, Китай svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/ The Venetian Macao — 39-этажный небоскреб, седьмое по величине здание в мире, построенное в центре города. Вряд ли это хороший вариант для отдыха с детьми, зато взрослые здесь развлекаются от души. Это не только отель, но и огромное казино, развлекательная арена на 15 000 человек, множество выставочных и конференц-залов. Один из этажей отеля владельцы превратили в настоящую Венецию: любой желающий может прокатиться по каналам на гондоле. Есть тут и венецианская колокольня. На территории The Venetian Macao работает более 30 ресторанов и 350 магазинов. Стоимость проживания: от 6,5 тыс. гривен в сутки за двухместный номер. Дворцовый San Clemente Palace Kempinski Venice, Венеция Италия Kempinski — известнейшая сеть пятизвездочных отелей, которой вот уже более ста лет. Отель San Clemente Palace находится в Венеции на собственном острове. На этом месте раньше был расположен монастырь, от которого осталась часовня XII века. По договорённости в ней проводят обряды венчания. Большую часть острова занимает парк, в котором посетители отеля могут загорать, бегать по дорожкам или пить коктейли у прудов. В наличии открытый бассейн с подогревом, теннисные корты и поле для мини-гольфа. Роскошные интерьеры San Clemente Palace действительно соответствуют представлениям о королевских дворцах. Каждый час от острова отходит бесплатное водное такси до туристической площади Сен-Марко. Ехать к ней только 10 минут. Стоимость проживания: от 16,6 тыс. гривен в сутки за двухместный номер. Безалкогольный Angel’s Marmaris, Мармарис, Турция Отель Angel’s Marmaris — это релаксация и забота о здоровье. К услугам гостей есть турецкая и паровая бани, сауна, джакузи и чудодейственная солевая комната. Особенностью отеля, помимо отсутствия алкоголя, является наличие отдельных бассейнов и пляжей только для женщин или мужчин. В таких условиях каждый почувствует себя комфортно. Гости могут заселиться как в номер основного корпуса, так и в отдельную виллу. Из большинства номеров открывается роскошный вид на побережье. Ещё одна изюминка отеля — чистейший белоснежный песок на берегу. В Angel’s Marmaris можно прекрасно отдохнуть как с семьёй, так и в одиночестве. Стоимость проживания: от 4,5 тыс. гривен в сутки за двухместный номер.



