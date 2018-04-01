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В МЧС России заявили, что огонь в торговом центре в Кемерово распространялся лавинообразно
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01.04.2018 15:17
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Главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат
Еникеев заявил, что пожар в торговом центре "Зимняя вишня"
развивался быстро, потому что приточная вентиляция не отключилась в
момент пожара. Пожар в торговом центре в Кемерово распространился
менее чем за минуту Фото: ЕРА По словам инспектора, первый датчик
дыма сработал на четвертом этаже над сухим бассейном с поролоновыми
кубиками в детской игровой зоне. Через девять секунд сработал
соседний датчик, через 15–17 секунд – датчик в вентиляционной
камере на пятом этаже. Через 39 секунд подал сигнал тревоги датчик
в лифтовом холле.Еникеев отметил, что пожар и задымление
развивались лавинообразно в течение менее минуты из-за
поролоновых кубиков в сухом бассейне и приточной вентиляции,
которая не отключилась после начала пожара.Пожар в четырехэтажном
торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта.
Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в
детской батутной комнате.По данным министерства чрезвычайных
ситуаций РФ, в результате происшествия погибло 64 человека. По
словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.27
марта в Кемерово побывал президент РФ Владимир Путин.
Он возложил цветы к стихийному мемориалу возле ТРЦ
"Зимняя вишня", а затем встретился с инициативной группой граждан,
которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара.
Президент РФ призвал не сомневаться в официальных
данных о количестве погибших.В тот же день на совещании
губернатор Кемеровской области Аман Тулеев извинился перед
Путиным за пожар.Сегодня губернатор подал в отставку. Тулеев
назвал это "единственно верным решением, потому что с таким
тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя, морально
нельзя".
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