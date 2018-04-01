Главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев заявил, что пожар в торговом центре "Зимняя вишня" развивался быстро, потому что приточная вентиляция не отключилась в момент пожара. Пожар в торговом центре в Кемерово распространился менее чем за минуту Фото: ЕРА По словам инспектора, первый датчик дыма сработал на четвертом этаже над сухим бассейном с поролоновыми кубиками в детской игровой зоне. Через девять секунд сработал соседний датчик, через 15–17 секунд – датчик в вентиляционной камере на пятом этаже. Через 39 секунд подал сигнал тревоги датчик в лифтовом холле.Еникеев отметил, что пожар и задымление развивались лавинообразно в течение менее минуты из-за поролоновых кубиков в сухом бассейне и приточной вентиляции, которая не отключилась после начала пожара.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибло 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.27 марта в Кемерово побывал президент РФ Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу возле ТРЦ "Зимняя вишня", а затем встретился с инициативной группой граждан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара. Президент РФ призвал не сомневаться в официальных данных о количестве погибших.В тот же день на совещании губернатор Кемеровской области Аман Тулеев извинился перед Путиным за пожар.Сегодня губернатор подал в отставку. Тулеев назвал это "единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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