Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с 1 апреля будет проводиться автоматически, передает со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

“Пересчет для работающих пенсионеров будет проводиться автоматически — независимо от того, обращается человек в органы Фонда или нет”, — сообщила заместитель председателя правления ПФУ Ирина Ковпашко.

Как отметили в Пенсионном фонде, перерасчет касается тех, кто после выхода на пенсию продолжал работать, приобретал страховой стаж, но в свое время не обратился или пока не обратился в органы Пенсионного фонда. Это — стандартный перерасчет, который проводился, начиная с 1 января 2004 года и был предусмотрен для работающих пенсионеров каждые два года.

Отличие заключается в том, что если раньше такой перерасчет осуществлялся только по заявлению человека, то теперь будет проводиться автоматически.

Пересчет будет касаться тех лиц, которые по состоянию на 1 марта 2018 года получили 24 месяца дополнительного страхового стажа, или на эту дату прошло не менее двух лет после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

Напомним, как сообщил Владимир Гройсман, в апреле все военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям за январь-март.

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