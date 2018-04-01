"Нам нужна Россия как партнер в вопросах урегулирования региональных конфликтов"

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас в интервью Bild.

"Нам нужна Россия как партнер в вопросах урегулирования региональных конфликтов, разоружения и как один из столпов многосторонних отношений", - отметил Маас.

По его словам, тесное сплоченность европейцев при выборе мер по России после отравления в Солсбери была важной не только как проявление солидарности с Великобританией, но и как сигнал единства ЕС.

"В результате поведения России утрачена значительная часть доверия. В то же время, мы открыты для диалога и рассчитываем, что доверие будет постепенно восстановлено, если и Россия со своей стороны к этому готова", - подчеркнул глава немецкого ведомства.

Ранее немецкие политики раскритиковали отказ Австрии выслать российских дипломатов.

Напомним, что глава МИД Германии Гайко Маас заявил, что решение России о высылке четырех немецких дипломатов не стало неожиданностью.

Отметим, что уже 29 стран выдворяют 143 российских сотрудника разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери.

Также НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии. Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества, предположительно изготавливались в России.

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов. Такое решение поддержал Госдеп США.

Впоследствии сообщат, что Россия предоставит зеркальную ответ странам, которые выслали ее дипломатов из-за отравления в Великобритании экс-розвидниа Сергея Скрипача.