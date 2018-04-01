Появились скандальные подробности о личной жизни российского президента Владимира Путина.

Всемирно известная американская модель, главная "спасительница Малибу" и звезда журнала Playboy 50-летняя Памела Андерсон заявила о связи с главой Кремля. Об этом пишет западный таблоид The Sun, передает со ссылкой на .

В частности, Памела Андерсон в интервью британскому журналисту откровенно рассказала о всех своих мужчин. Актриса призналась, что имела роман с Джулианом Ассанжем, Хью Хефнером, а также намекнула, что имела любовную связь с Путиным.

По словам Андерсон, с Путиным она знакома с 2009 года, когда он еще находился на посту премьер-министра .

Актриса несколько раз приезжала в Россию по делам защиты окружающей среды, а также была лично приглашена на инаугурацию Путина в 2012 году.

Памела в Москве:

Путин пока никак не прокомментировал заявление американской модели. Зато в России ему давно уже приписывают связь с чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой.

Так, в 2008 году московское издание опубликовало статью о возможной свадьбе Кабаевой и Путина. Эту новость перепечатали ряд российских и европейских СМИ. Гимнастка не стала комментировать эту статью, а вот у Путина заявили, что "в этой истории нет ни слова правды".

Затем во французском таблоиде вышла статья "Алина Кабаева - вторая леди России?" в которой говорилось о том, что Путин давно не живет с женой, поскольку завел семью с Кабаевой, которая родила ему ребенка.

New York Post утверждал, что свадьба Кабаевой и Путина состоялась 15 июня 2008 года. На то время жена президента Людмила уже давно жила в отдельном доме.

В 2013 году Путин развелся с женой Людмилой, что еще больше подогрело слухи об отношениях российского президента с гимнасткой. Кроме того, в этом же году в СМИ появилась информация, что Кабаева и Путин повенчались.

Папарацци сфотографировали обручальное кольцо на пальце гимнастки, а журналисты не упустили мимо своего внимания Путина, который пришел с обручальным кольцом на встречу с министром обороны Египта.

В 2015 году по информации газеты Neue Zürcher Zeitung , в марте в Швейцарии в VIP-клинике священный Анны Алина Кабаева родила ребенка.

Сегодня пресса пишет о двух совместных детей Путина и Кабаевой, это якобы мальчики.

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