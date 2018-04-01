Представители Государственной пограничной службы Украины сообщили, что примут в свои ряды нильских крокодилов. Соответствующее видео было обнародовано на канале ведомства на YouTube.

Отмечается, что пограничники проводят опыт с нильскими крокодилами под наблюдением ученых-зоологов. Рептилиям решили доверить охрану пограничных катеров и кораблей в Одесской области.

"Идею альтернативного применения рептилий в пограничной службе поддержали сотрудники Одесского зоопарка. Они предоставили морякам-пограничникам первых "новобранцев", - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники Государственной пограничной службы Украины понадеялись, что "браконьерам и контрабандистам, которые в последнее время активно используют современное дайверское снаряжения, не придется испытывать челюсти нильского крокодила на прочность".

Как сообщал svodka.net, сотрудники Межрегиональной таможни Государственной фискальной службы пресекли попытку незаконно переправить через границу в Украину драгоценные камни.

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