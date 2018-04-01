|Пограничники решили принять на службу крокодилов
|01.04.2018 15:32
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Представители Государственной пограничной службы Украины сообщили, что примут в свои ряды нильских крокодилов. Соответствующее видео было обнародовано на канале ведомства на YouTube.
Отмечается, что пограничники проводят опыт с нильскими крокодилами под наблюдением ученых-зоологов. Рептилиям решили доверить охрану пограничных катеров и кораблей в Одесской области.
"Идею альтернативного применения рептилий в пограничной службе поддержали сотрудники Одесского зоопарка. Они предоставили морякам-пограничникам первых "новобранцев", - говорится в сообщении.
Кроме того, сотрудники Государственной пограничной службы Украины понадеялись, что "браконьерам и контрабандистам, которые в последнее время активно используют современное дайверское снаряжения, не придется испытывать челюсти нильского крокодила на прочность".
Как сообщал svodka.net, сотрудники Межрегиональной таможни Государственной фискальной службы пресекли попытку незаконно переправить через границу в Украину драгоценные камни.
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