Президент Украины Петр Порошенко 10 апреля совершит визит в Германию для переговоров с канцлером Ангелой Меркель.

Об этом в twitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает

«Во время встречи с общиной Мариуполя Президент проанонсировал, что 10 апреля, сразу после Пасхи, осуществит визит в Берлин для переговоров с канцлером Германии», – говорится в сообщении.

Ангела Меркель снова была выбрана парламентом Германии на должность федерального канцлера ФРГ – на четвертый срок подряд.

Кандидатуру председателя Христианско-демократического союза (ХДС) поддержали 364 депутата бундестага. «Против» проголосовали 315 парламентариев, еще 9 человек воздержались.

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