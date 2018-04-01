|Порошенко собирается в Германию на переговоры с Меркель
|01.04.2018 15:32
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Президент Украины Петр Порошенко 10 апреля совершит визит в Германию для переговоров с канцлером Ангелой Меркель.
Об этом в twitter сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, передает
«Во время встречи с общиной Мариуполя Президент проанонсировал, что 10 апреля, сразу после Пасхи, осуществит визит в Берлин для переговоров с канцлером Германии», – говорится в сообщении.
Ангела Меркель снова была выбрана парламентом Германии на должность федерального канцлера ФРГ – на четвертый срок подряд.
Кандидатуру председателя Христианско-демократического союза (ХДС) поддержали 364 депутата бундестага. «Против» проголосовали 315 парламентариев, еще 9 человек воздержались.
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