В ночь на 1 апреля в Киеве водитель автомобиля на дипломатических номерах посольства РФ не справился с управлением и наехал на припаркованное транспортное средство, сказал директор департамента коммуникаций Нацполиции Ярослав Тракало. По словам Тракало, у сотрудника посольства были явные признаки алкогольного опьянения Фото: Киев Оперативный / Facebook "Водитель автомобиля на дипломатических номерах посольства РФ не справился с управлением, совершив наезд на припаркованное транспортное средство. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Оба транспортные средства получили механические повреждения. Виновник ДТП пытался покинуть место происшествия, однако был остановлен гражданами и полицейскими", – сказал спикер Нацполиции.По его словам, у сотрудника посольства были явные признаки алкогольного опьянения, но он отказался пройти соответствующий тест.Полицейские не смогли составить на нарушителя протокол об админнарушении, так как он показал карточку сотрудника посольства. По словам Тракало, патрульные подробно описали произошедшее в рапорте, копию которого передадут в Министерство иностранных дел Украины.В полиции не знают, где сейчас находится сотрудник посольства.Портал "Киев Оперативный" сообщал в Facebook, что ДТП произошло примерно в 00.30 на улице Нижный Вал.Автомобиль Volkswagen наехал на припаркованное такси KIA. https://www.facebook.com/KyivOperativ/posts/482861462109945 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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