|В США легкомоторный самолет врезался в дом: два человека погибли
|01.04.2018 15:37
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В США легкомоторный самолет врезался в дом: два человека погиблиПо предварительной информации, он загорелся после аварии
Фото: twitter.com/VCFD_PIO
В результате аварии погибли два человека, сообщает ABC News.
По предварительной информации, он загорелся после аварии. Причина аварии пока неизвестна.
Самолет упал на склад, который расположен менее чем в километре от аэропорта.
Напомним, что в северном Уэльсе разбился самолет эскадрильи Red Arrows Королевских воздушных сил Великобритании.
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