В США легкомоторный самолет врезался в дом: два человека погибли В США легкомоторный самолет врезался в дом: два человека погибли По предварительной информации, он загорелся после аварии Фото: twitter.com/VCFD_PIO В результате аварии погибли два человека, сообщает ABC News. По предварительной информации, он загорелся после аварии. Причина аварии пока неизвестна. Самолет упал на склад, который расположен менее чем в километре от аэропорта. Напомним, что в северном Уэльсе разбился самолет эскадрильи Red Arrows Королевских воздушных сил Великобритании. В США делают первые шаги к импичменту Трампа

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