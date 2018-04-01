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В США легкомоторный самолет врезался в дом: два человека погибли
01.04.2018 15:37
В США легкомоторный самолет врезался в дом: два человека погибли
В США легкомоторный самолет врезался в дом: два человека погибли
По предварительной информации, он загорелся после аварии
В США легкомоторный самолет врезался в дом: два человека погибли Фото: twitter.com/VCFD_PIO

В результате аварии погибли два человека, сообщает ABC News.

По предварительной информации, он загорелся после аварии. Причина аварии пока неизвестна.

Самолет упал на склад, который расположен менее чем в километре от аэропорта.

Напомним, что в северном Уэльсе разбился самолет эскадрильи Red Arrows Королевских воздушных сил Великобритании.

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