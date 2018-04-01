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Киевское "Динамо" прибыло в Мариуполь на матч украинского чемпионата
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01.04.2018 15:41
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Команда киевского "Динамо", которой засчитали техническое поражение
за неявку на матч в Мариуполе летом 2017 года, на этот раз прибыла
за день до игры. "Динамо" прибыло в Мариуполь вечером 31 марта
Фото: fcdynamo.kiev.ua "Динамо", которое летом 2017 года отказалось
играть в Мариуполе из соображений безопасности, на этот раз прибыло
на матч вечером накануне поединка.Сначала команда долетела до
Запорожья, затем на автотранспорте прибыла в Мариуполь, где
поселилась в трехзвездочном отеле Reikartz.Матч ФК
"Мариуполь" – "Динамо" начнется в 17.00. Главный судья –
Юрий Можаровский из Львова.31 марта состоялся поединок молодежных
команд, победили гости со счетом 2:0.Летом 2017 года "Динамо"
отказалось ехать на запланированный на 27 августа матч УПЛ в
Мариуполь, ссылаясь на предупреждение Министерства внутренних дел,
Службу безопасности Украины и Госслужбу охраны.27 августа
футбольный клуб "Динамо" сообщил, что отправил руководству
Федерации футбола Украины и украинской
Премьер-лиги просьбу назначить новую дату поединка седьмого
тура УПЛ в Мариуполе с одноименным клубом. На матч,
назначенный на этот же день, киевляне не приехали.11 сентября
контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) ФФУ засчитал "Динамо"
техническое поражение в матче против ФК "Мариуполь".
"Динамо" подало апелляцию, но проиграло ее.В феврале 2018
года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) не
удовлетворил жалобу киевского футбольного клуба.
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