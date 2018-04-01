Команда киевского "Динамо", которой засчитали техническое поражение за неявку на матч в Мариуполе летом 2017 года, на этот раз прибыла за день до игры. "Динамо" прибыло в Мариуполь вечером 31 марта Фото: fcdynamo.kiev.ua "Динамо", которое летом 2017 года отказалось играть в Мариуполе из соображений безопасности, на этот раз прибыло на матч вечером накануне поединка.Сначала команда долетела до Запорожья, затем на автотранспорте прибыла в Мариуполь, где поселилась в трехзвездочном отеле Reikartz.Матч ФК "Мариуполь" – "Динамо" начнется в 17.00. Главный судья – Юрий Можаровский из Львова.31 марта состоялся поединок молодежных команд, победили гости со счетом 2:0.Летом 2017 года "Динамо" отказалось ехать на запланированный на 27 августа матч УПЛ в Мариуполь, ссылаясь на предупреждение Министерства внутренних дел, Службу безопасности Украины и Госслужбу охраны.27 августа футбольный клуб "Динамо" сообщил, что отправил руководству Федерации футбола Украины и украинской Премьер-лиги просьбу назначить новую дату поединка седьмого тура УПЛ в Мариуполе с одноименным клубом. На матч, назначенный на этот же день, киевляне не приехали.11 сентября контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) ФФУ засчитал "Динамо" техническое поражение в матче против ФК "Мариуполь". "Динамо" подало апелляцию, но проиграло ее.В феврале 2018 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) не удовлетворил жалобу киевского футбольного клуба. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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