Россия высылает британских дипломатов: озвучено число По теме: Россия намерена выслать 50 сотрудников британской дипмиссии в ответ на решение Великобритании выдворить российских дипломатов. Об этом заявила официальный представитель России Мария Захарова, передает со ссылкой на "Разница между количеством российских и британских дипломатов — более 50 человек", — объяснила она. Как сообщалось ранее, Москва объявила о введении зеркальных мер в отношении 23 стран, которые выслали сотрудников российских диппредставительств в связи с отравлением бывшего российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери в Англии. 30 марта в России были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии.











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