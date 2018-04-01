"Спасибо вам за то, что вы защищаете каждый клочок украинской земли"

Президент поблагодарил воинов за то, что они крепко держат оборону, за их мужество, доблесть и высокий военный дух, сообщает пресс-центр главы государства.

"Спасибо вам за то, что вы защищаете каждый клочок украинской земли. Нам надо держать порох сухим. Нам надо быть готовыми продемонстрировать в любую минуту боеспособность украинских войск", - сказал Президент.

Глава государства также отметил, что на сегодня армии украинцы доверяют больше только. "И нам нужно сделать все, чтобы это доверие сохранить и самое главное - оправдать", - подчеркнул он.

Отметим, что Президент начал свой рабочий визит в Донецкую еще утром из Мариуполя. В частности, он посетил церковь, где пообщался с верующими. Затем он отправился в Волновахи, а уже вечером прибудет снова в Мариуполь, где посетит матч местной команды с киевским "Динамо".