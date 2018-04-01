В ночь на воскресенье, 1 апреля, в Киеве сотрудник посольства Российской Федерации стал причиной дорожно-транспортного происшествия, после которого попытался скрыться. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда .

"После полуночи в Подольском районе на улице Нижний Вал водитель автомобиля Volkswagen Passat на дипломатических номерах посольства РФ не справился с управлением и совершил столкновение с одним из припаркованных на обочине транспортных средств", - сказал он.

Тракало отметил, что в результате аварии никто не пострадал, а оба транспортных средства получили механические повреждения. Полицию на место происшествия вызвали свидетели.

"Водитель пытался покинуть место ДТП, однако был остановлен гражданами и сотрудниками патрульной полиции, приехавшими на вызов", - добавил он.

Пресс-секретарь Национальной полиции указал, что патрульные сообщили о том, что водитель пребывал в состоянии алкогольного опьянения, так как ощущался отличительный запах из ротовой полости, зафиксирована потеря координации и агрессивное поведение. Мужчина отказался проходить тест.

Тракало подчеркнул, что водитель показал карточку сотрудника посольства Российской Федерации, позже на место прибыли работники российского дипломатического представительства.

"Поскольку виновник ДТП показал карточку сотрудника посольства дипломатического учреждения, согласно международно-правовым договорам, патрульные не составляли на него постановление об административных правонарушениях", - заявил он.

Представитель полиции добавил, что патрульные составили рапорт, подробно описав происшествие.

"Копия этого рапорта будет передана в МИД Украины для принятия дальнейшего решения по этому делу", - пояснил Тракало.

Кроме того, отмечается, что в автомобиле посольства России находился пассажир, он скрылся с места происшествия.

Также между прохожими и водителем Volkswagen Passat произошел конфликт, однако полицейские не допустили драки.

Как сообщал svodka.net ранее, на территории Львова в субботу, 31 марта, произошло дорожно-транспортное происшествие , участниками которого стали троллейбус и маршрутка. Вследствие происшествия пострадали семь человек.

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