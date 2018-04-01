Как сообщают грузинские СМИ, участники акции категорически против реализации данного проекта, который, по их мнению, может нанести невосполнимый убыток здоровью населения и экологии этого высокогорного региона, а также вызвать активизацию геологических процессов.

К десяткам жителей Местиа (райцентр региона Сванетия на северо-западе Грузии), которые второй день блокируют проезд тяжелой техники к месту строительство каскада ГЭС на реке Местиачала, в воскресенье добавились поддерживающие их жители окрестных сел, информирует svodka.net.

«Я вчера поздно присоединился к акции и сегодня мы ожидаем еще больше людей, чтобы вместе решить, что и как сделать, чтобы остановить это строительство», — сказал журналистам один из участников акции Зураб Нижарадзе.

По его словам, все жители Сванетии вместе должны зафиксировать свою позицию. «То, что строительство этой ГЭС должно быть остановлено — это факт», — подчеркнул он, отметив, что сейчас речь идет лишь о том, пропустить или нет на стройку машины с бетоном и цементом.

При этом, протестующие заявляют, что уже не верят обещаниям властей, что им будет предоставлена возможность встретиться с представителями частной компании, ведущей строительство каскада, чтобы выразить им свои опасения, связанные с этим проектом.

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«Нас столько раз обманывали, что мы уже не верим. Инвестор же вообще не появляется. Видим, что функции инвестора берет на себя государство», — говорили участники акции.

Протестующие надеются, что машины уедут назад, и строительство ГЭС, хотя бы на один месяц будет остановлено. «За это время мы пригласим независимых специалистов и экспертов, которые изучат ситуацию. Мы-то знаем, что этот проект проигрышный во всех отношениях и ничего доброго не сулит региону», — сказал один из участников акции.

Ранее сообщалось, что первому заместителю министра внутренних дел Грузии Кахе Сабанадзе, который в субботу вел переговоры с участниками протестной акции, не удалось добиться ее прекращения. В воскресенье здесь ожидают губернатора региона Самегрело — Земо Сванетия Левана Шония.

«Мы остаемся на месте и не собираемся расходиться. Нам сказали, что сюда едет губернатор, наверное, для переговоров», — заявила журналистам жительница Местиа Натия Курдиани.

Между тем, в грузино-австрийской компании «Сванети гидро», победившей в тендере на строительство данной ГЭС мощностью 50 МВт, инвестиционная стоимость которого составляет $65 млн, заявляют, что строительство будет вестись без плотины по признанным в мире стандартам, и может оказать лишь минимальное воздействие на окружающую среду.

АО «Сванети гидро», учредителями которой являются «Грузинская компания возобновляемой энергии», «дочка» BGEO Group, основного акционера Банка Грузии, и австрийская компания RP Global Investment, приступила к строительству в Сванетии каскада ГЭС в июне 2017 года.

Согласно проекту, ввод ГЭС в эксплуатацию планируется в декабре 2018 года.

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