



Світська левиця Періс Хілтон вже повертається до Лос-Анджелесу, втім, її вікенд у Львові, куди зірка прибула для відкриття оновленого готелю, шанувальники запам'ятають надовго, а у "Світському житті" з Катею Осадчею матимуть змогу побачити й інтерв'ю з нею.



Для інтерв'ю з українською телеведучою Періс обрала розкішну чорну сукню з напівпрозорим мереживним верхом та пікантним розрізом збоку.



Цікаво, що у схожому стилі потім обрала вбрання і Катя Осадча, втім, надавши перевагу силуету "рибка" і доповнивши сукню від Гайк Аванесян довгими сережками і стильною зачіскою.



Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha) 31 Бер 2018 р. о 10:18 PDT



Допис, поширений Свiтське Життя (@svitsketv) 31 Бер 2018 р. о 1:15 PDT

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