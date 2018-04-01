|Модна бійка: Катя Осадча і Періс Хілтон одягнули мереживні сукні (ФОТО)
|01.04.2018 15:58
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Світська левиця Періс Хілтон вже повертається до Лос-Анджелесу, втім, її вікенд у Львові, куди зірка прибула для відкриття оновленого готелю, шанувальники запам'ятають надовго, а у "Світському житті" з Катею Осадчею матимуть змогу побачити й інтерв'ю з нею.
Для інтерв'ю з українською телеведучою Періс обрала розкішну чорну сукню з напівпрозорим мереживним верхом та пікантним розрізом збоку.
Цікаво, що у схожому стилі потім обрала вбрання і Катя Осадча, втім, надавши перевагу силуету "рибка" і доповнивши сукню від Гайк Аванесян довгими сережками і стильною зачіскою.
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