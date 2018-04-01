Придерживаться законов страны, в которой живешь, — первая обязанность любого сознательного гражданина.

Без этого любое общество рано или поздно скатится к состоянию даже не первобытного племени, но дикой стаи, где главенствует лишь право сильного, пишет со ссылкой на .

К несчастью, для тех, о ком рассказывается в нашей статье, не существовало другого закона, кроме собственных желаний. Эти кровожадные убийцы считали других людей лишь двуногой добычей и ничем иным. Вот что творили те, кого заслуженно называют самыми опасными преступниками мира!

Джон Уэйн Гейси известен как «клоун-убийца». Выступая на детских праздниках в роли веселого размалеванного комика, улыбчивый усатый толстяк приглядывался к жертвам, которых потом заманивал к себе в дом.

Там несчастных долго насиловали, после чего убивали. Не брезговал Гейси и гомосексуалистами-проститутками, расправляясь с ними тем же способом. Всего жертвами Джона стало как минимум 33 человека.

Позже, на суде, выяснилось, что преступника непоправимо искалечили еще в детстве. Алкоголик-отец, его друг-педофил, сверстники, не упускавшие шанса поиздеваться над слабым и болезненным ребенком — всё это привело к тому, что из Джона вырос жуткий маньяк. Приговор, однако, остался без изменений. Гейси ждала смертная казнь.

Грейди Франклина Стайлза всегда называли монстром. С первых дней жизни у него диагностировали эктродактилию, порок развития, при котором кисти и стопы превращаются в жуткого вида клешни.

В те времена для не способного ходить, но очень сильного «человека-лобстера» был только один путь. Грейди обратил свой недуг в достоинство и стал цирковой звездой.

Дома, однако, смешной любимец публики превращался в жуткого тирана. Алкоголик нещадно бил родных, а позже, уверившись в собственной безнаказанности, даже застрелил мужа дочери, которого давно недолюбливал.

Самое интересное, что власти так и не решились посадить Грейди в тюрьму. Отчаявшиеся домашние покончили с разбушевавшимся злодеем своими силами — убили его, пока он не убил их.

30-летнего Джейсона Барнума называли «Терминатором» и «Глазным яблоком». На скамью подсудимых он попал из-за того, что хладнокровно пристрелил полицейского. Впрочем, 22-летний срок не расстроил убийцу. «Всё равно мне нет места в свободном мире», — прокомментировал приговор Джейсон.

Грабитель, наркоман и убийца, Барнум отказался раскаиваться в содеянном. Рассудив, что с такими татуировками ему всё равно пропадать, Джейсон считает: даже дурная слава лучше полного безвестия.

Теперь, по крайней мере, преступник знаменит. Впрочем, свободы ему еще очень долго не видать.

Пресса называла Джека Унтервегера «Венским душителем», а некоторые журналисты даже дали ему прозвище «Джек-поэт» по аналогии со всемирно известным Джеком-Потрошителем. Представь себе, как ужаснулась толпа, когда выяснилось: известный писатель, за освобождение которого в свое время ратовали тысячи людей, оказался безжалостным охотником на проституток!

Свою первую жертву, официантку, с которой познакомился в баре, Унтервегер задушил ее же бюстгалтером. Арестовали его очень быстро и посадили на 15 лет. В тюрьме Джек написал автобиографическую книгу, благодаря которой стал богат и знаменит. Позже мужчину даже называли образцовым перевоспитавшимся заключенным.

А ведь сразу после освобождения он снова начал убивать! Когда новые преступления мерзавца раскрылись, Джека арестовали. Но тот решил не доводить дело до суда и повесился в собственной камере.

Мэри Маллон, прозванная также «Тифозной Мэри», была первым задокументированным в здоровым носителем вируса брюшного тифа. Всё бы ничего, но работала женщина поваром, а отказаться от своей профессии категорически отказывалась. Всю жизнь Мэри твердо считала: она абсолютно здорова, а врачи гоняются за ней исключительно из зависти и злости.

В конце концов установили: благодаря «услугам» Маллон тифом заразилось как минимум 47 человек, трое из которых впоследствии умерли. Даже в больнице, куда ее в конце концов отправили на пожизненный карантин, «Тифозная Мэри» наотрез отказывалась лечиться от своей болезни. Сегодня ее прозвище стало нарицательным.

Деннис Рейдер долгое время проходил в документах полиции как «убийца BTK». В период с 1974 по 1991 год он убил по меньшей мере 10 человек. А первыми жертвами маньяка стала целая семья.

Заблаговременно перерезав телефонные провода, убийца проник в дом, задушил супругов веревкой от штор, их 9-летнего сына — пластиковым пакетом, а 11-летнюю дочь просто повесил.

С каждым убийством маньяк слал в газету письма в стихах. Он даже отправил журналистам опровержение, когда какие-то подростки решили урвать славы, взяв вину на себя. Полиция не смогла раскрыть преступления Рейдера, и его арестовали лишь в 2005 году, когда мужчина сам во всём признался через очередного письма.

Люди ужаснулись тому, что примерный отец семейства, верующий лютеранин оказался вдруг безжалостным убийцей. Замечу сразу — никакого раскаяния Деннис не испытывал, его всегда волновала лишь слава.

Эксперты называют фотографа-маньяка Родни Алкалу чуть ли не самым страшным убийцей в истории . Обаяние и остроумие хладнокровного мерзавца позволило ему десятилетиями избегать наказания. Благодаря правильно подвешенному языку и профессиональным навыкам Родни легко втирался в доверие к тысячам девушек.

За 8 лет Алкала убил больше сотни человек. К счастью, в конце концов суд разоблачил махинации злоумышленника. Теперь убийца с фотоаппаратом никогда не выйдет из-за решетки!

В ролике ниже рассказывается еще о нескольких жутких преступниках, не уступающих в жестокости и кровожадности описанным выше маньякам. Таких существ сложно даже назвать людьми! Узнавая об их зверствах, кажется, что эти убийцы — просто звери, отлично умеющие маскироваться под законопослушных граждан.

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