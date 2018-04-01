Несмотря на утрату доверия к Москве, Россия остается важным партнером для международного сообщества, отметил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Маас: Мы открыты для диалога Фото: ЕРА Так он прокомментировал историю с отравлением экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и последовавшего вслед за этим дипломатическим скандалом.Немецкий министр считает, что было необходимо показать солидарность европейских стран с Великобританией.При этом Маас подчеркнул важность РФ как партнера, в частности, для разрешения региональных конфликтов и для разоружения."Мы открыты для диалога", – отметил он.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали 28 стран и НАТО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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