|
К России из-за ее поведения значительно утрачено доверие – глава МИД Германии
|
01.04.2018 16:04
|
Несмотря на утрату доверия к Москве, Россия остается важным
партнером для международного сообщества, отметил министр
иностранных дел Германии Хайко Маас. Маас: Мы открыты для диалога
Фото: ЕРА Так он прокомментировал историю с отравлением экс-офицера
российской разведки Сергея Скрипаля и последовавшего вслед за этим
дипломатическим скандалом.Немецкий министр считает, что было
необходимо показать солидарность европейских стран с
Великобританией.При этом Маас подчеркнул важность РФ как партнера,
в частности, для разрешения региональных конфликтов и для
разоружения."Мы открыты для диалога", – отметил он.4 марта
66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие
выяснило, что во время покушения использовался разработанный в
России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить
случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай
незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва
отказалась отвечать на ультиматум
Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества,
которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о
высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке
запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта
Россия объявила персонами нон грата 23 британских
дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали 28
стран и НАТО.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира