Он пожелал, чтобы свет Христа просветило совести политических и военных руководителей, чтобы незамедлительно положить конец войне и почтить гуманитарное право

"Плодов мира пожаловать для Украины, чтобы укреплялись шаги в пользу согласия и были облегчены возможности для осуществления гуманитарных инициатив, в которых нуждается население", - сказал он, сообщает "Радио Ватикана", ссылаясь на пасхальное письмо "Городу и миру".

Также Папа попросил мира для Сирии.

"Сегодня мы просим плодов мира для только мира, начиная от любимой и окровавленной Сирии, население которой изможденное войной, которой не видно конца", - отметил Франциск.

Он пожелал, чтобы свет Христа просветило совести политических и военных руководителей, чтобы незамедлительно положить конец войне и почтить гуманитарное право.

"Плодов примирения выпрашиваем для священный земли, также и на днях израненная открытыми конфликтами, которые не щадят безоружных, для Йемена и только Ближнего Востока, чтобы разговор и взаимное уважение перевесили над делениями и насилием", - добавил глава Католической церкви.

Кроме того, в своей проповеди он обратился и к тем частям Африканского континента, которые испытывают голода, местных конфликтов и терроризма, призвав не забывать о жертвах войны в Южном Судане, прежде только о детях.

"Плодов диалога выпрашиваем для Корейского полуострова, чтобы переговоры, именно продолжаются, способствовали гармонии и примирению региона. Пусть те, на ком лежит непосредственная ответственность, действуют мудро и благоразумно для содействия хорошую корейского народа и созидания отношений доверия в лоне международного сообщества", - сказал Папа.

Напомним, что во время богослужения 26 ноября Папа Римский Франциск вспомнил миллионы жертв сталинского режима, погибших во время Голодомора в Украине и назвал эти события трагедией. Он также выразил надежду на возобновление мира в Украине.